Besançon
Justice

La demande de remise en liberté de Frédéric Péchier examinée le 11 février 2026

Publié le 13/01/2026 - 15:54
Mis à jour le 13/01/2026 - 15:54

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon examinera le 11 février 2026 une demande de remise en liberté de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, a-t-on appris mardi 13 janvier 2026 de sources concordantes.

Frédéric Péchier. © Elodie R.
Frédéric Péchier. © Elodie R.

L'ancien médecin, qui n'a cessé de clamer son innocence tout au long de son procès de trois mois et demi, a déposé cette demande dès l'annonce de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, le 18 décembre. 

M. Péchier, 53 ans, qui n'avait jamais dormi en prison pendant l'instruction et a été incarcéré à Besançon dans la foulée du verdict, espère recouvrer la liberté dans l'attente de son procès en appel.

Les avocats des parties civiles "s'opposeront à cette demande", a précisé à l'AFP Me Stéphane Giuranna, qui défend de nombreuses victimes et proches de victimes. Remettre en liberté une personne "condamnée à perpétuité par un jury populaire" constituerait un "trouble majeur à l'ordre public", selon lui. Par ailleurs, le condamné a déjà tenté par le passé de mettre fin à ses jours et "un risque de fuite n'est pas à exclure", a argumenté Me Giuranna.

Selon le code de procédure pénale, la chambre d'instruction doit se prononcer dans les deux mois à partir du jour où elle a été saisie, soit en l'occurrence le 18 février au plus tard, a précisé l'avocat. 

Le praticien a été reconnu coupable d'avoir pollué des poches de perfusion avec différents produits pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies chez des patients opérés par des confrères, afin de nuire à des soignants avec lesquels il était en conflit.

(AFP)

anesthesiste cour d'appel décès empoisonnement frédéric péchier

Publié le 13 janvier à 15h54 par Elodie Retrouvey
