L’ex-anesthésiste Frédéric Péchier a déposé une demande de mise en liberté

L'ancien anesthésiste Frédéric Péchier, condamné jeudi 18 décembre 2025 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir empoisonné 30 patients, dont 12 sont morts, a déposé une demande de mise en liberté dans l'attente de son procès en appel, a indiqué vendredi 19 décembre le parquet général de Besançon.

Cette demande, déposée dès jeudi, "sera examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon dans un délai de deux mois", a précisé le parquet dans un communiqué. Le médecin de 53 ans a toujours clamé son innocence. Reconnu coupable par la cour d'assises du Doubs après trois mois et demi d'un procès exceptionnel, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon immédiatement après le verdict. Il n'avait jamais été détenu auparavant et a comparu libre à son procès.

Frédéric Péchier ayant fait appel de sa condamnation dès le jour du verdict, il sera rejugé "dans un délai d'un an à compter du 18 décembre 2025", devant une cour d'assises qui "n'est pas encore désignée", a ajouté le parquet général.

Selon l'accusation, le praticien a pollué des poches de perfusion avec différents produits pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies chez des patients opérés par des confrères, afin de nuire à des soignants avec lesquels il était en conflit.

Son avocat, Randall Schwerdorffer, avait plaidé l'acquittement, en mettant en avant une absence de preuves irréfutables et une accusation issue selon lui d'une "construction intellectuelle".

(AFP)