Besançon : Frédéric Péchier reconnu coupable d’empoisonnement

Ce jeudi 18 décembre 2025, après plus de 3 mois de procès en cour d’assise de Frédéric Péchier, les jurés ont rendu leur verdict en répondant à 60 questions concernant les 30 chefs d’accusation, soit 30 empoisonnements dont 12 mortels. Frédéric Péchier est reconnu coupable pour tous les chefs d’accusation et a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Il y avait du monde ce jeudi matin au tribunal de Besançon pour assister au verdict du procès le plus important de l'année. Parties civiles, public, avocats, journalistes mais aussi famille de l'accusé, Frédéric Péchier, avaient fait le déplacement pour prendre part au dernier jour de ces trois mois de procès.

Avant le début de la séance, les enfants de Frédéric Péchier, assis au premier rang, montraient des signes de nervosité tandis que les parents de l'accusé se tenaient eux la main. À 9h10, Frédéric Péchier a fait son entrée dans la salle du parlement sous escorte policière. La tension dans le tribunal montait alors d'un cran, et le silence s'est installé en attendant l'arrivée de la cour. Celle-ci tardant à arriver, un léger brouhaha a peu à peu accompagné l'attente.

9h27 : la cour fait son entrée

Par respect pour toutes les personnes présentes la présidente demande au public et personnes présentes dans le jury "de ne rien manifester". Dès la première réponse "l’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 10 octobre 2008, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Damien Ihelen, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? - Réponse : oui", les enfants de l'accusé ont fondu en larmes. À 9h30, en pleurs, les filles quittent la salle du parlement et ne reviendront assister à la suite du délibéré que quelques minutes plus tard.

Durant toute la durée du délibérée, Frédéric Péchier est resté debout à la barre, face à la cour mains liées et a écouté impassiblement les réponses formulées par la présidente.

À l'issue du verdict, la présidente a prononcé la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et l'interdiction d'exercer la médecine.

Les réponses aux questions des juré(e)s pour chaque victime présumée :

Damien Ielhen (décédé - 10 octobre 2008) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 10 octobre 2008, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Damien Ihelen, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Suzanne Ziegler (décédée - 14 octobre 2008) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, 14 octobre 2008, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Suzanne Ziegler, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Bénédicte Boussard (7 avril 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 7 avril 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Bénédicte Boussard, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Michel Voniez (27 avril 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 27 avril 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Michel Voniez, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Nicole Deblock (22 juin 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 22 juin 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Nicole Deblock, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Éric Gendronneau (8 septembre 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 8 septembre 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Éric Gendronneau, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Sylvie Gaillard (25 septembre 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 25 septembre 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Sylvie Gaillard, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Monique Varguet (décidée - 15 septembre 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 15 septembre 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Monique Varguet, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Ulysse Busetto (8 juillet 2011) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 8 juillet 2011, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Ulysse Busetto, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Christian Py (9 janvier 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 9 janvier 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Christian Py, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Micheline Guibelin (19 janvier 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 19 janvier 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Micheline Guibelin, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Denise Mainy (31 janvier 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 31 janvier 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Denise Mainy, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Pascal Bobert (5 septembre 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 5 septembre 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie Pascal Bobert, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Annie Noblet (décédée - 11 décembre 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 11 décembre 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Annie Noblet, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Monique Croissant (7 février 2013) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 7 février 2013, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Monique Croissant, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Anne-Marie Gaugey (décédée - 27 juin 2013) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 27 juin 2013, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie Anne-Marie Gaugey, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Armand Dos Santos (décédé - 3 mars 2014) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 3 mars 2014, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Armand Dos Santos, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Jean Benoît (décédé - 10 juin 2014) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 10 juin 2014, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Jean Benoît, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Odile Lacheray (8 janvier 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 8 janvier 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie Odile Lacheray, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Edith Bongain (décédée - 13 mars 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 13 mars 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Edith Bongain, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Sylviane Baugey (décédée - 20 avril 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 20 avril 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Sylviane Baugey , par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Christian Dussaut (5 octobre 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 5 octobre 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Christian Dussaut, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Wilhem Barrault (28 janvier 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 28 janvier 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Wilhem Barrault, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Tedy H (22 février 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 22 février 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Tedy H, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Laurence Nicod (décédée - 14 avril 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 14 avril 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Laurence Nicod , par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Kévin Bardot (5 septembre 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 5 septembre 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Kévin Bardot , par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Bertrand Collette (décédé - 31 octobre 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 31 octobre 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Bertrand Collette, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Henri Quenillet (décédé - 21 septembre 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, 21 septembre 2016 à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Henri Quenillet, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Sandra Simard (11 janvier 2017) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 11 janvier 2017, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Sandra Simard, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Jean-Claude Gandon (20 janvier 2017) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 20 janvier 2017, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Jean-Claude Gandon, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Peine maximale requise par l’accusation

Vendredi dernier, le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans (la peine maximale) contre le médecin âgé aujourd’hui de 53 ans. L’accusation l’avait alors présenté comme "l’un des plus grands criminels de l’histoire", coupable d’avoir "utilisé la médecine pour tuer".

Acquittement plaidé par la défense

De son côté, la défense, représentée par Me Randall Schwerdorffer, avait déclaré lundi dernier qu’il était convaincu de l’innocence de son client. Il avait alors demande à la cour l’acquittement "purement et simplement", faute de preuves.

10 jours pour faire appel

Frédéric Péchier, qui avait comparu libre, passera sa première nuit en prison ce jeudi 18 décembre.

Avec son avocat, ils ont 10 jours à compter de vendredi, pour faire appel.