Jeudi 18 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Justice

Besançon : Frédéric Péchier reconnu coupable d'empoisonnement

Publié le 18/12/2025 - 09:47
Mis à jour le 18/12/2025 - 09:50

Ce jeudi 18 décembre 2025, après plus de 3 mois de procès en cour d’assise de Frédéric Péchier, les jurés ont rendu leur verdict en répondant à 60 questions concernant les 30 chefs d’accusation, soit 30 empoisonnements dont 12 mortels. Frédéric Péchier est reconnu coupable pour tous les chefs d’accusation et a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. 

Fréderic Péchier et son avocat maitre Randall Schwerdorffer. © Elodie R.
Fréderic Péchier et son avocat maitre Randall Schwerdorffer. © Elodie R.

Il y avait du monde ce jeudi matin au tribunal de Besançon pour assister au verdict du procès le plus important de l'année. Parties civiles, public, avocats, journalistes mais aussi famille de l'accusé, Frédéric Péchier, avaient fait le déplacement pour prendre part au dernier jour de ces trois mois de procès.

Avant le début de la séance, les enfants de Frédéric Péchier, assis au premier rang, montraient des signes de nervosité tandis que les parents de l'accusé se tenaient eux la main. À 9h10, Frédéric Péchier a fait son entrée dans la salle du parlement sous escorte policière. La tension dans le tribunal montait alors d'un cran, et le silence s'est installé en attendant l'arrivée de la cour. Celle-ci tardant à arriver, un léger brouhaha a peu à peu accompagné l'attente.

9h27 : la cour fait son entrée

Par respect pour toutes les personnes présentes la présidente demande au public et personnes présentes dans le jury "de ne rien manifester". Dès la première réponse "l’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 10 octobre 2008, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Damien Ihelen, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? - Réponse : oui", les enfants de l'accusé ont fondu en larmes. À 9h30, en pleurs, les filles quittent la salle du parlement et ne reviendront assister à la suite du délibéré que quelques minutes plus tard.

Durant toute la durée du délibérée, Frédéric Péchier est resté debout à la barre, face à la cour mains liées et a écouté impassiblement les réponses formulées par la présidente.

À l'issue du verdict, la présidente a prononcé la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et l'interdiction d'exercer la médecine.

Les réponses aux questions des juré(e)s pour chaque victime présumée :

  • Damien Ielhen (décédé - 10 octobre 2008) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 10 octobre 2008, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Damien Ihelen, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Suzanne Ziegler (décédée - 14 octobre 2008) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, 14 octobre 2008, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Suzanne Ziegler, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Bénédicte Boussard (7 avril 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 7 avril 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Bénédicte Boussard, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Michel Voniez (27 avril 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 27 avril 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Michel Voniez, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Nicole Deblock  (22 juin 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 22 juin 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Nicole Deblock, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Éric Gendronneau (8 septembre 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 8 septembre 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Éric Gendronneau, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Sylvie Gaillard (25 septembre 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 25 septembre 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Sylvie Gaillard, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Monique Varguet (décidée - 15 septembre 2009) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 15 septembre 2009, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Monique Varguet, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Ulysse Busetto (8 juillet 2011) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 8 juillet 2011, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Ulysse Busetto, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Christian Py (9 janvier 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 9 janvier 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Christian Py, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Micheline Guibelin (19 janvier 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 19 janvier 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Micheline Guibelin, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Denise Mainy (31 janvier 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 31 janvier 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Denise Mainy, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Pascal Bobert (5 septembre 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 5 septembre 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie Pascal Bobert, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Annie Noblet (décédée - 11 décembre 2012) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 11 décembre 2012, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Annie Noblet, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Monique Croissant (7 février 2013) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 7 février 2013, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Monique Croissant, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Anne-Marie Gaugey (décédée - 27 juin 2013) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 27 juin 2013, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie Anne-Marie Gaugey, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Armand Dos Santos (décédé - 3 mars 2014) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 3 mars 2014, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Armand Dos Santos, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Jean Benoît (décédé - 10 juin 2014) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 10 juin 2014, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Jean Benoît, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Odile Lacheray (8 janvier 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 8 janvier 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie Odile Lacheray, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Edith Bongain (décédée - 13 mars 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 13 mars 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie d'Edith Bongain, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Sylviane Baugey (décédée - 20 avril 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 20 avril 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Sylviane Baugey , par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Christian Dussaut (5 octobre 2015) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 5 octobre 2015, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Christian Dussaut, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Wilhem Barrault (28 janvier 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 28 janvier 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Wilhem Barrault, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Tedy H (22 février 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 22 février 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Tedy H, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Laurence Nicod (décédée - 14 avril 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 14 avril 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Laurence Nicod , par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Kévin Bardot (5 septembre 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 5 septembre 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Kévin Bardot , par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Bertrand Collette (décédé - 31 octobre 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 31 octobre 2016, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Bertrand Collette, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Henri Quenillet (décédé - 21 septembre 2016) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, 21 septembre 2016 à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Henri Quenillet, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Sandra Simard (11 janvier 2017) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 11 janvier 2017, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Sandra Simard, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

  • Jean-Claude Gandon (20 janvier 2017) :

L’accusé Frédéric Péchier est-il coupable, le 20 janvier 2017, à Besançon, d’avoir volontairement attenté à la vie de Jean-Claude Gandon, par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ? OUI

L’accusé Frédéric Péchier a-t-il agi après avoir préalablement formé le dessein de commettre l’empoisonnement ? OUI

Peine maximale requise par l’accusation

Vendredi dernier, le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans (la peine maximale) contre le médecin âgé aujourd’hui de 53 ans. L’accusation l’avait alors présenté comme "l’un des plus grands criminels de l’histoire", coupable d’avoir "utilisé la médecine pour tuer".

Acquittement plaidé par la défense

De son côté, la défense, représentée par Me Randall Schwerdorffer, avait déclaré lundi dernier qu’il était convaincu de l’innocence de son client. Il avait alors demande à la cour l’acquittement "purement et simplement", faute de preuves.

10 jours pour faire appel

Frédéric Péchier, qui avait comparu libre, passera sa première nuit en prison ce jeudi 18 décembre.

Avec son avocat, ils ont 10 jours à compter de vendredi, pour faire appel.

clinique saint-vincent cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier polyclinique de franche-comté verdict

Publié le 18 décembre à 09h47 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Randall Schwerdorffer demande l’acquittement “purement et simplement” de Frédéric Péchier

Mise à jour à 16h56 + VIDÉOS • La plaidoirie de Me Randall Schwerdorffer a repris ce lundi 15 décembre à 13h30 devant la cour d’assises, dans le procès de Frédéric Péchier. L’anesthésiste est jugé pour 30 empoisonnements présumés, dont 12 mortels, survenus entre 2008 et 2016 à Besançon.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 15 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l’ex-anesthésiste

+VIDÉO • Cette semaine s’est terminée ce vendredi 12 décembre avec la deuxième et dernière partie du réquisitoire du ministère public au procès de Frédéric Péchier, anesthésiste accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. Les avocates générales, Thérèse Brunisso et Christine de Curraize se sont relayées pour aboutir aux réquisitions…

anesthesiste christine de curraize cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine prison réquisition thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h47 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des uppercuts verbaux de Christine de Curraize assénés sur l’ex-anesthésiste

MISE À JOUR À 16H08 • Le ministère public a poursuivi ce vendredi 12 décembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs son réquisitoire visant à convaincre le jury de la culpabilité de l’accusé Frédéric Péchier, jugé depuis le 8 septembre 2025. Les avocates générales Christine de Curraize et Thérèse Brunisso se sont relayées pour aborder plusieurs des 30 empoisonnements survenus en 2008 et 2017 pour lesquels l’ancien praticien est jugé. L’anesthésiste sera fixé ce vendredi à l’issue du réquisitoire sur la peine requise à son encontre.

anesthesiste christine de curraize empoisonnement frédéric péchier procès thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

L’anesthésiste Péchier, “un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer”, dit l’accusation

"Ce n'est pas un médecin que vous jugez, mais un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer", a asséné jeudi 11 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs l'avocate générale Thérèse Brunisso, au début de ses réquisitions contre l'anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 10h29 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : les parties civiles fustigent le “crime du lâche”

Il a agi en "lâche" pour "transformer un lieu de soin en lieu de mort": les avocats des 30 victimes imputées à l'anesthésiste Frédéric Péchier et de leurs proches se sont dits convaincus mercredi 10 décembre 2025 de sa culpabilité, et ont souhaité qu'il soit "hanté" par leurs visages pendant de longues années en prison.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Pas de hasard ici, il n’y a que des rendez-vous avec la mort”

VIDEO • Ce mardi 9 décembre 2025, plusieurs avocats des parties civiles ont poursuivi leurs plaidoiries devant la cour d’assises de Besançon. Si certains tentent encore de comprendre ce qui s’est passé, d’autres, plus incisifs, accusent et rappellent les faits, dont les éléments "convergent tous" vers Frédéric Péchier.

anesthesiste assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 décembre à 17h56 par Hélène L.

Justice

Besançon
Justice

Besançon : Frédéric Péchier reconnu coupable d’empoisonnement

Ce jeudi 18 décembre 2025, après plus de 3 mois de procès en cour d’assise de Frédéric Péchier, les jurés ont rendu leur verdict en répondant à 60 questions concernant les 30 chefs d’accusation, soit 30 empoisonnements dont 12 mortels. Frédéric Péchier est reconnu coupable pour tous les chefs d’accusation et a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. 

clinique saint-vincent cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier polyclinique de franche-comté verdict
Publié le 18 décembre à 09h47 par Alexane
Besançon
Justice

Randall Schwerdorffer demande l’acquittement “purement et simplement” de Frédéric Péchier

Mise à jour à 16h56 + VIDÉOS • La plaidoirie de Me Randall Schwerdorffer a repris ce lundi 15 décembre à 13h30 devant la cour d’assises, dans le procès de Frédéric Péchier. L’anesthésiste est jugé pour 30 empoisonnements présumés, dont 12 mortels, survenus entre 2008 et 2016 à Besançon.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 15 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l’ex-anesthésiste

+VIDÉO • Cette semaine s’est terminée ce vendredi 12 décembre avec la deuxième et dernière partie du réquisitoire du ministère public au procès de Frédéric Péchier, anesthésiste accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. Les avocates générales, Thérèse Brunisso et Christine de Curraize se sont relayées pour aboutir aux réquisitions…

anesthesiste christine de curraize cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine prison réquisition thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h47 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des uppercuts verbaux de Christine de Curraize assénés sur l’ex-anesthésiste

MISE À JOUR À 16H08 • Le ministère public a poursuivi ce vendredi 12 décembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs son réquisitoire visant à convaincre le jury de la culpabilité de l’accusé Frédéric Péchier, jugé depuis le 8 septembre 2025. Les avocates générales Christine de Curraize et Thérèse Brunisso se sont relayées pour aborder plusieurs des 30 empoisonnements survenus en 2008 et 2017 pour lesquels l’ancien praticien est jugé. L’anesthésiste sera fixé ce vendredi à l’issue du réquisitoire sur la peine requise à son encontre.

anesthesiste christine de curraize empoisonnement frédéric péchier procès thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

L’anesthésiste Péchier, “un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer”, dit l’accusation

"Ce n'est pas un médecin que vous jugez, mais un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer", a asséné jeudi 11 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs l'avocate générale Thérèse Brunisso, au début de ses réquisitions contre l'anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 10h29 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : les parties civiles fustigent le “crime du lâche”

Il a agi en "lâche" pour "transformer un lieu de soin en lieu de mort": les avocats des 30 victimes imputées à l'anesthésiste Frédéric Péchier et de leurs proches se sont dits convaincus mercredi 10 décembre 2025 de sa culpabilité, et ont souhaité qu'il soit "hanté" par leurs visages pendant de longues années en prison.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Pas de hasard ici, il n’y a que des rendez-vous avec la mort”

VIDEO • Ce mardi 9 décembre 2025, plusieurs avocats des parties civiles ont poursuivi leurs plaidoiries devant la cour d’assises de Besançon. Si certains tentent encore de comprendre ce qui s’est passé, d’autres, plus incisifs, accusent et rappellent les faits, dont les éléments "convergent tous" vers Frédéric Péchier.

anesthesiste assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 décembre à 17h56 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : le “traumatisme” de ses collègues, “victimes indirectes” des empoisonnements

Les médecins étaient "la cible", les patients "le moyen" : les avocats des collègues de Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, ont évoqué mardi 9 décembre 2025 le "traumatisme" vécu par ces anesthésistes "rongés par la culpabilité".

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier plaidoirie procès
Publié le 9 décembre à 14h55 par Alexane
Besançon
Justice

Au procès Péchier, des plaidoiries pour “mettre des mots” sur la douleur des victimes

Son crime était "tellement énorme": les avocats des 30 personnes que l'anesthésiste Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonnées au bloc opératoire, et de leurs proches, ont commencé à plaider lundi 8 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs, pour "mettre des mots" sur la douleur des victimes.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier plaidoirie procès
Publié le 8 décembre à 11h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : organisation de la fin du procès et modalités d’accès à la Cour d’assises pour le public

Le procès de Frédéric Péchier par la Cour d’assises du Doubs arrive à son terme. On fait le point sur l’organisation et les modalités d’accès à la Cour pour les deux dernières semaines de procès à Besançon, du 8 au 19 décembre 2025. 

accessibilité cour d'assises frédéric péchier procès public
Publié le 7 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : un combo massage & flottaison chez Cocon

Sondage

 10.19
couvert
le 18/12 à 09h00
Vent
1.42 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
100 %
 