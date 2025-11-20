Jeudi 20 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Pontarlier
Société

Arrivée de la neige : la ville de Pontarlier rappelle les dispositions hivernales

Publié le 20/11/2025 - 08:55
Mis à jour le 20/11/2025 - 08:59

Pour la première fois de la saison, la neige est arrivée ce jeudi 20 novembre 2025 dans le département du Doubs. À cette occasion, la ville de Pontarlier, qui compte déjà 10 bons centimètres de neige ce matin, rappelle que le déneigement est l’affaire de tous. 

© Pexels / Photo de karola-G
© Pexels / Photo de karola-G

En période hivernale, la Ville estime qu’il est important de rappeler les bons réflexes à adopter pour profiter de cette saison en toute sérénité. Parmi les réflexes à avoir : déneiger ses accès, rendre possible la circulation de tout piéton, prévenir des accidents (chutes de glace), participer au mieux-vivre ensemble...

6 gestes quotidien à adopter en hiver

1 - Le stationnement en zone bleue 

En période hivernale, jusqu’au 30 avril, l'occupation des parkings situés en zone bleue répond à des règles bien spécifiques afin d'en assurer le déneigement, comme notamment :

  • stationnement interdit en zone bleue la nuit (22h/7h)|
  • stationnement sur parking de substitution

Arrêtés, plans des parkings... à consulter sur ville-pontarlier.fr

2 - Déneiger l’accès de son logement

Je suis locataire ou propriétaire et je vis en bordure de voie publique : je déneige au-devant de mon logement, ma boutique, ma cour, mon jardin ou tout outre emplacement dont je suis responsable. Cette neige devra être déposée sur le bord du trottoir, sur une largeur maximum de 1 mètre.

3- Vérifier les chêneaux

Je suis propriétaire, riverain de la voie publique, je dois faire en sorte que les glaces débordant des chêneaux de mon immeuble soient détruites, pour la sécurité de tous. Si nécessaire, je fois appel à une entreprise privée.

4 - Sécuriser les trottoirs devant son domicile 

En cas de glace ou de verglas, je m'assure de nettoyer le trottoir devant chez moi afin de prévenir les accidents et d'assurer une circulation normale des piétons. Pour cela, je peux utiliser du sel ou du gravier.

5 - Une bonne évacuation de la neige

Je ne suis pas autorisé à évacuer la neige sur la propriété d'un voisin ou sur la voie publique, en dehors des tas de neige générés par les chasse-neige. Pour les bourrelets de neige au bord des routes : les services municipaux s’efforcent de les limiter lors de leurs passages, néanmoins, ils restent bien souvent inévitables.

6 - S’assurer du bon écoulement des eaux

Je vérifie que mes gargouilles/déversoirs soient bien dégagées des glaces pour ne pas entraver l'écoulement des eaux.

La Ville de Pontarlier rappelle que le non-respect de ces mesures peut entraîner une contravention de 38€. 

Infos + 

Activé du 15 novembre au 15 mars, le plan de viabilité hivernale vise à réduire les effets nuisibles de la neige, du verglas et du givre présents sur la chaussée, s'assurer de la sécurité des usagers, du bon fonctionnement des transports et à maintenir l'activité économique.

Ce plan organise le déneigement du réseau (plan vert ou noir) selon plusieurs priorités et critères :
- les conditions météorologiques,
- la sécurité des usagers,
- la hiérarchisation des axes et lieux prioritaires des tournées,
- et le respect de l’environnement.

hiver neige réflexes ville de pontarlier

Publié le 20 novembre à 08h55 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

165.000 “violentomètres” apposés sur les sacs à pain dans le Doubs

VIDEO • Afin de lutter contre la violence faites aux femmes, un baromètre de la violence aussi appelé "violentomètre" figure sur 165.000 sacs à pain distribués dans 120 boulangeries du Doubs à partir de ce 19 novembre 2025. En 2024, 1.880 plaintes ont été déposées pour violences intrafamiliales et conjugales dans le département.

violence conjugale violentomètre
Publié le 19 novembre à 18h00 par Hélène L.
Pomoy
Société Transports

Accident grave à Pomoy : des collectifs relancent l’appel à une déviation de la RN 19

Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".

Publié le 19 novembre à 17h45 par Alexane
Besançon
Société

Violences conjugales : “le combat est quotidien” estime la présidente de Solidarité Femmes Besançon

VIDÉOS • Le mois de novembre est le mois des mobilisations internationales contre les violences faites aux femmes, aux enfants et aux minorités de genre. À Besançon, Solidarité Femmes pilote un collectif d’associations, auxquelles s’est alliée la Ville de Besançon. Le collectif a évoqué ce mercredi 19 novembre 2025 les raisons de mobilisations et ses attentes lors d’une conférence de presse dans ses locaux de Solidarité Femmes à Palente. 

25 novembre femme solidarité femmes violences violences conjugales violences faites aux femmes
Publié le 19 novembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Journée internationale des droits de l’enfant : une journée familiale le 22 novembre à Besançon

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville de Besançon organise samedi 22 novembre 2025, de 14 à 18 heures, une journée familiale ouverte à toutes et tous, coordonnée par les Francas du Doubs, dans le cadre de l’engagement de la collectivité en tant que Ville amie des enfants UNICEF. Cet événement vise à sensibiliser aux droits fondamentaux de l’enfant à travers des animations, expositions et rencontres.

Publié le 19 novembre à 15h10 par Alexane
DOUBS (25)
Santé Société

EOlife : Archeon Medical annonce un triplement du taux de survie neurologique après arrêt cardiaque

Archeon Medical, société fondée à Besançon et spécialisée dans le monitoring de la ventilation d’urgence, publie mercredi 19 novembre 2025, les résultats d’une étude inédite menée en conditions réelles par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs. L’étude porte sur EOlife, un dispositif médical intelligent de ventilation, et révèle un triplement du taux de survie à 30 jours sans séquelles neurologiques chez les patients victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH). "100 % des survivants ont retrouvé toutes leurs capacités neurologiques", précise le communiqué de l’entreprise.

archeon medical arrêt cardiaque
Publié le 19 novembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Société

Police nationale du Doubs : retour aux sources pour Delphine Gauthron, nouvelle directrice interdépartementale adjointe

Originaire de Dole, Delphine Gauthron a pris ses fonctions de directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs depuis le 3 novembre 2025. À l’occasion d’une rencontre avec la presse régionale, nous avons pu lui poser quelques questions sur ses nouvelles missions. 

commissariat Delphine Gauthron dipn police nationale
Publié le 19 novembre à 09h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Pajemploi : l’Urssaf recommande de faire preuve “d’une vigilance renforcée face aux SMS ou appels frauduleux”

Le service Pajemploi, servant à déclarer et rémunérer les assistants maternels et gardes d'enfants à domicile, a été victime d'un vol de données le 14 novembre, qui "a pu concerner jusqu'à 1,2 million de salariés de particuliers employeurs", a alerté l'Urssaf lundi 17 novembre 2025. 

pajemploi urssaf
Publié le 18 novembre à 15h02 par Hélène L.
Besançon
Société

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !

PUBLI-INFO • À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), qui se tiendra du 22 au 30  novembre 2025, le SYBERT (Syndicat mixte de traitement des déchets de Besançon et de sa région) propose une série d’animations gratuites dans son espace pédagogique situé 226C rue de Dole, sur la zone commerciale de la chaufferie bois à Besançon. Voici le programme !

atelier ateliers cuisine anti-gaspi couches lavables réduction des déchets Semaine Européenne de la Réduction des Déchets sybert
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Société

Besançon : L214 interpelle les députés via les citoyens pour dénoncer l’élevage intensif

Suite à la publication de leur enquête publiée le mercredi 12 novembre 2025 dévoilant l'omniprésence de l'élevage intensif dans toutes les régions de France, l'antenne locale bisontine de l'association L214 a organisé ce samedi 15 novembre à Besançon une action de 10h30 à 13h, place du 8 septembre. 

alimentation animaux association L214 députés élevage intensif
Publié le 15 novembre à 17h47 par Elodie Retrouvey

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 2.1
légère pluie
le 20/11 à 09h00
Vent
2.91 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
92 %
 