Arrivée de la neige : la ville de Pontarlier rappelle les dispositions hivernales

Pour la première fois de la saison, la neige est arrivée ce jeudi 20 novembre 2025 dans le département du Doubs. À cette occasion, la ville de Pontarlier, qui compte déjà 10 bons centimètres de neige ce matin, rappelle que le déneigement est l’affaire de tous.

En période hivernale, la Ville estime qu’il est important de rappeler les bons réflexes à adopter pour profiter de cette saison en toute sérénité. Parmi les réflexes à avoir : déneiger ses accès, rendre possible la circulation de tout piéton, prévenir des accidents (chutes de glace), participer au mieux-vivre ensemble...

6 gestes quotidien à adopter en hiver

1 - Le stationnement en zone bleue

En période hivernale, jusqu’au 30 avril, l'occupation des parkings situés en zone bleue répond à des règles bien spécifiques afin d'en assurer le déneigement, comme notamment :

stationnement interdit en zone bleue la nuit (22h/7h)|

stationnement sur parking de substitution

Arrêtés, plans des parkings... à consulter sur ville-pontarlier.fr

2 - Déneiger l’accès de son logement

Je suis locataire ou propriétaire et je vis en bordure de voie publique : je déneige au-devant de mon logement, ma boutique, ma cour, mon jardin ou tout outre emplacement dont je suis responsable. Cette neige devra être déposée sur le bord du trottoir, sur une largeur maximum de 1 mètre.

3- Vérifier les chêneaux

Je suis propriétaire, riverain de la voie publique, je dois faire en sorte que les glaces débordant des chêneaux de mon immeuble soient détruites, pour la sécurité de tous. Si nécessaire, je fois appel à une entreprise privée.

4 - Sécuriser les trottoirs devant son domicile

En cas de glace ou de verglas, je m'assure de nettoyer le trottoir devant chez moi afin de prévenir les accidents et d'assurer une circulation normale des piétons. Pour cela, je peux utiliser du sel ou du gravier.

5 - Une bonne évacuation de la neige

Je ne suis pas autorisé à évacuer la neige sur la propriété d'un voisin ou sur la voie publique, en dehors des tas de neige générés par les chasse-neige. Pour les bourrelets de neige au bord des routes : les services municipaux s’efforcent de les limiter lors de leurs passages, néanmoins, ils restent bien souvent inévitables.

6 - S’assurer du bon écoulement des eaux

Je vérifie que mes gargouilles/déversoirs soient bien dégagées des glaces pour ne pas entraver l'écoulement des eaux.

La Ville de Pontarlier rappelle que le non-respect de ces mesures peut entraîner une contravention de 38€.

Infos +

Activé du 15 novembre au 15 mars, le plan de viabilité hivernale vise à réduire les effets nuisibles de la neige, du verglas et du givre présents sur la chaussée, s'assurer de la sécurité des usagers, du bon fonctionnement des transports et à maintenir l'activité économique.

Ce plan organise le déneigement du réseau (plan vert ou noir) selon plusieurs priorités et critères :

- les conditions météorologiques,

- la sécurité des usagers,

- la hiérarchisation des axes et lieux prioritaires des tournées,

- et le respect de l’environnement.