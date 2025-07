Association le Don Du Souffle : deux bourses de 20.000€ attribuées à des chercheurs

Étude "PROMISE"

Le premier projet, intitulé "PROMISE" , s’intéresse à l’utilisation de l’hypnose pour traiter les troubles du sommeil chez les personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique. Soutenu par Dr Delphine Binda, Dr Djamila Bennabi et Mme Magali Nicolier Pallandre, cette étude cible des troubles touchant entre "1 à 2% de la population", se manifestant par des effets tels que l’hypervigilance, des comportements d’évitement, des réveils nocturnes et des difficultés à s’endormir.

Les chercheuses souhaitent démontrer l’impact de l’hypnose et montrer ses effets sur d’autres dimensions du stress post-traumatique : "dépression, stress, anxiété, douleur physique et morale, impulsivité…". Elles attendent un bénéfice direct pour les patients, et cette étude doit servir de fondation pour des projets futurs de grande envergure.

Étude sur l’effet de l’exercice physique et le cancer du sein triple négatif

Le second projet de recherche, porté par le Dr Elsa Curtit et représenté par le Dr Chloé Drozd, examine l’effet de l’activité physique sur des patientes atteintes de cancer du sein triple négatif en traitement par immunothérapie. L’objectif est de déterminer si l’exercice physique peut améliorer la tolérance aux traitements tout en renforçant la réponse immunitaire antitumorale.

En cas de résultats positifs, cette étude "pourrait renforcer l’efficacité des traitements et ouvrir la voie à une intégration systémique de l’activité physique dans les parcours de soins en oncologie".