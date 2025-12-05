Vendredi 5 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Justice

Au Procès Péchier, des avis psy divergents sur le profil de l'accusé

Publié le 05/12/2025 - 08:23
Mis à jour le 05/12/2025 - 08:23

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a-t-il le profil habituel d'un tueur en série? "Oui", a estimé une "profileuse" de la police devant la cour d'assises du Doubs, "non", a répondu à l'inverse un expert psychiatre jeudi 4 décembre 2025.

Frédéric Péchier © Alexane Alfaro
Frédéric Péchier © Alexane Alfaro

Chez les tueurs en série, a expliqué à la cour le psychiatre Daniel Zagury, "on trouve quasiment toujours (...) des traumatismes extrêmement lourds" tels que "de graves carences, des sévices, des incestes, des tortures", "mais je n'ai jamais vu un tueur en série ayant grandi dans une maison avec des câlins, et un papa et une maman aimants". "Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je ne l'ai jamais vu", a nuancé l'expert qui "s'interdit de pencher pour la culpabilité ou l'innocence" de l'accusé.

Il a battu en brèche l'idée, avancée par un enquêteur, que Frédéric Péchier ait pu passer à l'acte du fait de graves failles affectives et notamment d'un manque de reconnaissance de la part de son père. "Le conflit avec le père, ça conduit sur le divan du psychanalyste", mais pas à perpétrer "l'un des pires crimes commis en France" qui implique "une haine et une agressivité majeures qui ne naissent que dans ce que j'ai énuméré", a-t-il estimé. "Capable d'empathie", l'accusé ne souffre ni de "maladie mentale", ni d'un "traumatisme désorganisateur", malgré des "difficultés à parler de son intimité", selon lui.

DR Jekyyl et M.Hide

"S'il avait commis les faits dont il est accusé, ça ne pourrait être qu'à travers un clivage. Le clivage, c'est Dr Jekyll et M. Hide : un sujet très lisse, 'aconflictuel' et sans affect, qui commet des faits abominables", a-t-il poursuivi.

Un avis complètement opposé à celui exposé un peu plus tôt par une experte en psychocriminologie, "profileuse" au sein de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Celui ou celle qui a commis les empoisonnements dans deux cliniques de Besançon entre 2008 et 2017 est un personnage "organisé, méticuleux, réfléchi, prudent" qui "a besoin de contrôle", "supporte péniblement l'échec" et "a une haute estime de lui-même", a énuméré cette spécialiste en analyse comportementale, la psychologue Peggy Alliman.

L'auteur des empoisonnements présente "des traits de personnalité narcissique, obsessionnelle et orientée vers la manipulation et le contrôle", et connaît très bien les produits anesthésiques et leur usage, a-t-elle souligné. Autant de traits qui correspondent, selon elle, à Frédéric Péchier, qu'elle a décrit comme "pervers, narcissique et manipulateur". 

L'accusé, qui comparaît libre, encourt la réclusion à perpétuité. Le verdict est attendu d'ici au 19 décembre.

(AFP)

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès psychologue

Publié le 5 décembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : un psychologue dit n’avoir rien perçu d’alarmant chez l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, "ne m'est pas apparu, pas une seule seconde, comme narcissique, manipulateur ou pervers", s'est étonné mercredi 3 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un psychologue qui l'a reçu en consultation pour "épuisement professionnel". 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 4 décembre à 08h12 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’en ai marre bon sang, dis-moi la vérité !”

Le frère de l'anesthésiste Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a confié lundi 1er décembre 2025 devant la cour avoir été "chamboulé" par plus de deux mois de procès, qui ont révélé "la réalité des empoisonnements", dont l'accusé réfute être l'auteur.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès témoignage
Publié le 1 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Jamais on n’a pu douter de son innocence”, assure sa mère

"Jamais, jamais on n'a pu douter de son innocence": Marie-José Péchier, la mère de l'ex-anesthésiste jugé depuis septembre par la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, s'est employée lundi 1er décembre 2025 à défendre son fils.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier mère procès témoignage
Publié le 1 décembre à 10h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “je regrette de ne pas avoir pu protéger mon patient de la folie d’un homme” (Loubna Assila)

VIDÉO • La cour d’assises du Doubs a abordé ce mercredi 26 novembre 2025 les deux derniers décès du dossier Péchier actuellement jugé pour 30 faits d’empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. L’anesthésiste Loubna Assila qui avait refusé l’entrée de son bloc à Frédéric Péchier lors de l’arrêt cardiaque d’une des deux victimes, a livré un témoignage poignant et accablant l’ex-anesthésiste ce mercredi devant la cour. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 26 novembre à 17h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un enfant empoisonné pour “régler des comptes”, selon son père

L'empoisonneur "s'est servi de notre petit garçon pour régler des comptes", a regretté lundi 24 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le père de Tedy, victime à quatre ans d'un arrêt cardiaque suspect, l'un des trente empoisonnements imputé à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement enfant frédéric péchier
Publié le 24 novembre à 16h15 par Alexane
Besançon
Justice

Au procès Péchier, l’arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans, opéré des amygdales

C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a commencé jeudi 20 novembre 2025 à se pencher sur le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales. L'enfant a survécu après deux jours de coma et cinq jours en réanimation.

anesthesiste assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 20 novembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Absence systématique” : Péchier mis en cause pour son désengagement lors des réunions sur les cas suspects

"L'absence systématique" de Frédéric Péchier aux réunions organisées pour discuter des arrêts cardiaques suspects dans une clinique de Besançon où il travaillait était vendredi 14 novembre 2025 l'objet du douzième interrogatoire de l'accusé, jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, par la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 14 novembre à 18h15 par Alexane

Justice

Besançon
Justice

Au Procès Péchier, des avis psy divergents sur le profil de l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a-t-il le profil habituel d'un tueur en série? "Oui", a estimé une "profileuse" de la police devant la cour d'assises du Doubs, "non", a répondu à l'inverse un expert psychiatre jeudi 4 décembre 2025.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès psychologue
Publié le 5 décembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un psychologue dit n’avoir rien perçu d’alarmant chez l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, "ne m'est pas apparu, pas une seule seconde, comme narcissique, manipulateur ou pervers", s'est étonné mercredi 3 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un psychologue qui l'a reçu en consultation pour "épuisement professionnel". 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 4 décembre à 08h12 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Frédéric Péchier, un anesthésiste “extrêmement brillant” à “l’ego démesuré” selon d’anciens collègues

Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, est un anesthésiste "extrêmement brillant" mais à "l'ego démesuré", ont témoigné mardi 2 décembre 2025 des praticiens qui l'ont cotoyé.

anesthesiste chu de besançon cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier hôpital
Publié le 2 décembre à 16h33 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’en ai marre bon sang, dis-moi la vérité !”

Le frère de l'anesthésiste Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a confié lundi 1er décembre 2025 devant la cour avoir été "chamboulé" par plus de deux mois de procès, qui ont révélé "la réalité des empoisonnements", dont l'accusé réfute être l'auteur.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès témoignage
Publié le 1 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Jamais on n’a pu douter de son innocence”, assure sa mère

"Jamais, jamais on n'a pu douter de son innocence": Marie-José Péchier, la mère de l'ex-anesthésiste jugé depuis septembre par la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, s'est employée lundi 1er décembre 2025 à défendre son fils.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier mère procès témoignage
Publié le 1 décembre à 10h43 par Elodie Retrouvey
Dijon
Faits Divers Justice

Évasion de Dijon : un complice interpellé à Besançon, le dernier fugitif toujours en fuite

Un complice présumé de l'évadé encore en fuite, après la double évasion de la prison de Dijon jeudi, a été interpellé dimanche 30 novembre 2025 à Besançon lors d'une vaste opération policière qui n'a cependant pas permis de retrouver le dernier fugitif, a indiqué le parquet.

évasion interpellation parquet police prison
Publié le 30 novembre à 17h31 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des “failles” évocatrices d’un tueur en série selon un enquêteur

"Manipulateur" et "menteur pathologique", Frédéric Péchier a agi pour combler des "failles personnelles" qui évoquent le profil d'un "tueur en série", a affirmé vendredi 28 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un enquêteur chargé d'éclairer la personnalité de l'ex-anesthésiste, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier police tueur en série
Publié le 29 novembre à 08h21 par Alexane
Besançon
Justice

Interrogé une dernière fois sur les faits, Frédéric Péchier maintient être innocent

"Je maintiendrai toujours que je ne suis pas l'empoisonneur": inébranlable depuis près de trois mois de procès, l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a une énième fois clamé son innocence, jeudi 27 novembre 2025 à Besançon, lors de son dernier interrogatoire sur les faits.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 28 novembre à 08h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “je regrette de ne pas avoir pu protéger mon patient de la folie d’un homme” (Loubna Assila)

VIDÉO • La cour d’assises du Doubs a abordé ce mercredi 26 novembre 2025 les deux derniers décès du dossier Péchier actuellement jugé pour 30 faits d’empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. L’anesthésiste Loubna Assila qui avait refusé l’entrée de son bloc à Frédéric Péchier lors de l’arrêt cardiaque d’une des deux victimes, a livré un témoignage poignant et accablant l’ex-anesthésiste ce mercredi devant la cour. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 26 novembre à 17h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un enfant empoisonné pour “régler des comptes”, selon son père

L'empoisonneur "s'est servi de notre petit garçon pour régler des comptes", a regretté lundi 24 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le père de Tedy, victime à quatre ans d'un arrêt cardiaque suspect, l'un des trente empoisonnements imputé à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement enfant frédéric péchier
Publié le 24 novembre à 16h15 par Alexane

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Sondage

 3.68
légère pluie
le 05/12 à 09h00
Vent
0.29 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
94 %
 