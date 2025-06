Besançon accueille les Rencontres nationales des villes-Santé du 11 au 13 juin 2025

Aux côtés du Réseau, la Ville de Besançon co-organise cette édition consacrée à la thématique Jeunesse, santé et bien-être, "Quand les collectivités s’engagent pour une approche globale de la santé des 12-25 ans". La municipalité espère ainsi faire de Besançon "un lieu d’échanges et d’innovation pour la santé des jeunes".

Pendant trois jours, la ville deviendra un espace de dialogue et d’inspiration, réunissant collectivités, acteurs institutionnels, professionnels et jeunes autour de réflexions, visites de terrain et groupes de travail. Ces échanges auront pour objectif de nourrir un plaidoyer commun, appelé à porter la voix des Villes-Santé pour des politiques locales plus équitables, préventives et participatives.

Dans un contexte marqué par une montée des troubles psychiques, une perte de repères et de fortes inégalités d’accès aux soins et à la prévention, "Besançon s’affirme comme une ville ressource" insiste la Ville. Forte de ses engagements en santé mentale, éducation, prévention et aménagement des espaces de vie, elle vise à "défendre une approche transversale et inclusive de la santé, en lien avec la démarche One Health, (santé de l’ensemble du vivant)".