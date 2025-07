Besançon commémore le 80e anniversaire des destructions d'Hiroshima et de Nagasaki

Le 8 août 2025, la Ville de Besançon, en collaboration avec le Comité départemental du Doubs du mouvement de la paix et l’association Agir pour le désarmement nucléaire (ADN) de Franche Comté, organise une cérémonie en mémoire des bombardements atomiques qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945.