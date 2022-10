Des témoins nous ont signalé une course poursuite avec un véhicule de police qui aurait pris fin dans le quartier de Saint-Ferjeux vers 17 heures ce mardi 11 octobre.

Selon des témoins, une course poursuite se serait déroulée vers 17 heures du mardi 11 octobre dans le quartier de Saint-Ferjeux.

Une voiture de marque Peugeot serait entrée en collision avec un fourgon de police.

Sur place, on dénombre au moins quatre véhicules de police et trois engins des sapeurs-pompiers du Doubs. Le fourgon de police serait endommagé et a été remorqué par une dépanneuse.

Plus d'informations à venir.