Besançon, deuxième ville de France la plus agréable pour courir selon une étude

Besançon se distingue comme l’une des destinations les plus propices à la course à pied en France. C’est ce que révèle une étude publiée par le service de téléconsultation médicale Zava, qui s’appuie sur l’analyse croisée de données issues de Strava, AllTrails et Instagram. L’objectif ? Identifier les villes les plus “running-friendly” de l’Hexagone. Résultat : Besançon se hisse à la deuxième place du classement national, avec un score global de 7,10/10, juste derrière Caen.

La performance bisontine repose sur une offre dense et variée d’itinéraires. La ville affiche 3,50 parcours accessibles de 0 à 20 km pour 10.000 habitants (données AllTrails), soit presque le double de Caen, leader du classement. Elle domine également le critère des parcours plats proches du centre-ville avec 7,63 pour 10.000 habitants selon Strava, un record parmi les 38 villes étudiées.

Les amateurs de course y trouvent à la fois nature et patrimoine. Zava met notamment en avant le Tour de la presqu'île de Besançon (4,5 km, noté 4,4/5), un circuit qui “permet d’admirer les quais, le bois de Chamars, le jardin zoologique et même de passer par le tunnel fluvial”. Pour une expérience plus sportive et panoramique, le Circuit du Fort de Chaudanne (6 km) emmène les coureurs du village de Mazagran aux hauteurs du fort avec une vue dégagée sur la vallée, avant de redescendre à travers vignes et forêts jusqu’au bord du Doubs.

Une accessibilité favorable à la régularité

Selon la Dr Sophie Albe-Ly, médecin généraliste chez Zava, la course à pied doit sa popularité à sa simplicité d’accès : “Une bonne paire de chaussures suffit, aucune inscription n’est requise, et chacun avance à son rythme, sans pression sociale.” Elle ajoute : “Lorsque les villes offrent des parcours bien aménagés, agréables à l’œil […] cela facilite l’intégration du sport dans la routine quotidienne.”

Pour Zava, la qualité de l’environnement joue un rôle fondamental dans les bienfaits de la course : “courir dans un centre-ville qui valorise à la fois le patrimoine bâti et les éléments naturels, comme un château ou une cathédrale bordée d’arbres, renforce ainsi les bienfaits physiques et psychiques.”

Un cadre propice au bien-être

Avec sa Citadelle Vauban classée à l’UNESCO, ses parcs longeant le Doubs et ses espaces boisés accessibles en quelques minutes à pied du centre, Besançon offre un cadre mêlant verdure, calme et richesse architecturale. Autant d’éléments qui, selon Zava, “favorisent des réponses physiologiques apaisantes et améliorent l’humeur”.

À noter, cependant, que Besançon reste très discrète sur les réseaux sociaux, avec seulement 0,2 hashtags Instagram #VilleRunning pour 10.000 habitants, un chiffre parmi les plus bas du classement.

Infos +

Méthodologie de l’étude

Le classement repose sur plusieurs critères pondérés : aualité des sentiers (note moyenne AllTrails sur 5), nombre de sentiers bien notés (4,5 étoiles ou plus) pour 10 000 habitants, densité de parcours (0–20 km, faciles/modérés), accessibilité de parcours plats depuis le centre-ville (Strava), popularité sur Instagram (#VilleRunning).

Source : Étude ZAVA – zavamed.com