Besançon : il arrache du plâtre dans sa cellule et le lance sur les policiers lors de son audition

Mercredi 14 décembre, à 12 h 25, lors d'un contrôle routier rue des Causses à Besançon, la police municipal a arrêté et placé un homme en garde à vue pour défaut de permis de conduire et outrage à agent. Mais la liste de ses méfaits ne s'est pas arrêtée là.

Lors de son arrivée au commissariat, l'intéressé a bousculé l'un des agents municipaux, projeté sur la portière d'un véhicule administratif. Les trois membres des forces de l'ordre ont déposé plainte.

Alors qu'il allait être auditionné, le mis en cause a ensuite uriné dans sa cellule avant d'en dégrader les murs. En arrivant dans le bureau pour y être entendu, il a sorti du plâtre de sa poche (récupéré suite à la dégradation des murs) et l'a lancé dans la pièce. Les projectiles ont atteint les policiers et occasionnés des dégâts sur le matériel informatique et le mobilier.

Né en 1987, l'homme sera prochainement déféré devant le vice-procureur de la République.