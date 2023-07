Besançon : il nie avoir conduit sans permis et pris la fuite malgré toutes les preuves 

Les agents décident de contrôler ce véhicule mais le conducteur refuse d’obtempérer jusqu’à la rue Thiébaud. Finalement, les policiers municipaux parviennent à interpeller le conducteur du véhicule. Au commissariat, après vérifications, ils découvrent que cet individu fait l’objet d’une mesure d’annulation judiciaire de son permis de conduire. De plus, il a en sa possession un morceau de résine de cannabis de 4,10 g. Il est alors placé en garde à vue.

Lors de son audition, l’homme de 28 ans n’a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés en expliquant qu’il ne conduisait pas le véhicule et que la personne qui était au volant avait pris la fuite à la vue des policiers, sans dévoiler son identité. L’exploitation des enregistrements de vidéosurveillance de la Ville de Besançon a permis de confondre le mis en cause présumé par sa tenue vestimentaire et de confirmer qu’il conduisait bel et bien la voiture. Pour autant, il n’a pas reconnu les faits.

Sur sa consommation de drogue, il a déclaré être un consommateur régulier et avoir acheté sa résine de cannabis dans le quartier Planoise sans d’autres détails.

Sa garde à vue est prolongée.