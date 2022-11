Besançon : il toque à la porte, agresse l'habitante et s'enfuit par la fenêtre

La victime, une femme de 71 ans, se trouvait dans sa maison lorsqu'un individu s'est présenté à son mari, alors au garage, en demandant à rentrer pour se réchauffer. Se confrontant à un refus, l'homme s'est redirigé vers l'entrée du domicile, où il a frappé à la porte.

Le mis en cause a alors poussé violemment l'habitante des lieux, lorsqu'elle a ouvert. Tombée au sol, cette dernière s'est blessée aux vertèbres, au bassin et aux genoux. Par la suite, le mis en cause s'est introduit dans une chambre, avant de sauter par la fenêtre et de prendre la fuite.

Suivi par le mari, l'individu a été interpellé par les autorités puis placé en garde à vue. Blessé au pied, il a été conduit au CHRU de Besançon pour des soins. Âgé de 33 ans, il a été testé positif aux stupéfiants, avec présence de méthamphétamines.

La garde a vue était en cours hier soir, sa prolongation avait été demandée. La victime a été hospitalisée.