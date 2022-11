Besançon : un dealer interpellé avec 6000€, de la drogue et un fusil à pompe

Dans la nuit du dimanche 13 novembre, un individu a été interpellé par les policiers après avoir été surpris en plein trafic de stupéfiants sur le boulevard Blum. Il transportait dans sa voiture une grosse quantité de drogue, 6000€ et un fusil à pompe.

Vers 23h ce dimanche, les policiers de la BAC ont surpris une transaction entre un conducteur stationné sur la voie de circulation du boulevard Léon Blum et un piéton adossé à la fenêtre de celui-ci. Lorsqu’il remarquait la présence des policiers, le piéton pris la fuite et signalait leur présence au conducteur qui démarrait aussitôt.

Pris en chasse par les policiers, le dealer s’immobilisait finalement rue de la Corvée. Lors de son contrôle, il remettait aux policiers un tube contenant de la poudre blanche et leur indiquait transporter d’autres produits stupéfiants.

Déjà bien connu des services de police

L’homme de 47, bien connu des services de police, cumulait les infractions en circulant dans un véhicule signalé volé et faussement plaqué. Il n’était également plus titulaire du permis de conduire et dépisté positif aux stupéfiants.

Placé en garde à vue, il reconnaissait s’adonner au trafic de stupéfiants. Le contenu de son véhicule en attestait puisque les policiers saisissaient au total 5910€ en espèces, 11kg et 750g de résine de cannabis, 112g de cocaïne et un fusil à pompe.

Il a été déféré devant le tribunal judiciaire de Besançon.