BesanÃ§on : un immeuble de Planoise Ã©vacuÃ© en raison dâ€™un incendie

Des meubles, entreposés sur un balcon du premier étage d’un immeuble de la place de l’Europe, ont pris feu vers 1h du matin et ont entraîné la propagation de fumée à l’intérieur de l’appartement.

L’intervention des sapeurs-pompiers du Doubs a permis de rapidement maîtrisé l’incendie au moyen d’une lance. L’immeuble de six étages à dû être évacué par précaution le temps de l’intervention des secours.

Enedis, l’organisme logeur et la police nationale étaient présents sur place pour comprendre les causes et circonstances de l’incendie qui restent à déterminer.