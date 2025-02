Besançon : un individu interpellé pour violation de domicile rue de Fribourg

C'est à 18 h qu'une équipe de police est intervenue pour un potentiel squatteur dans un appartement situé au 24 rue de Fribourg à Besançon. En arrivant sur les lieux, les policiers ont découvert que la porte d'entrée du logement était fracturée.

À l'intérieur se trouvait un individu "entouré de sachets de conditionnement, de plaquettes de médicaments, de poudre blanche non identifiée et d'une gazeuse". Le propriétaire de l'appartement n'était pas identifié au moment de l'opération.

L'homme en question a été interpellé et placé en garde à vue pour violation de domicile et dégradations volontaires. Lors de son audition, il a reconnu "squatter les lieux pour dormir" avant d'ajouter que "les médicaments découverts étaient prescrits par un médecin du bled". Aucun ordonnance n'a été présentée par l'individu pour justifier l'origine et la nature des médicaments.

De plus, l'analyse de la poudre blanche n'a pas permis de l'identifier comme étant un stupéfiant. L'homme, remis en liberté le lendemain, n'a pas été poursuivi.