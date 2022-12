Besançon : un mineur arrêté au volant d’un véhicule volé rue de Dole

Vers minuit et demie, les policiers de la BAC remarquaient un conducteur qui avait du mal à effectuer sa manoeuvre à bord d’un véhicule Renault Capture de couleur beige. Celui-ci accélérait d’ailleurs brusquement à la vue des policiers.

Lors de son contrôle, il déclarait spontanément être mineur et ne pas être titulaire du permis de conduire. Agé de 17 ans, il déclarait que le véhicule appartenait à un ami. Les policiers découvraient pourtant rapidement qu’il était en réalité signalé volé depuis le 23 octobre et que le numéro d’immatriculation usurpé renvoyait à un véhicule de la même gamme et de la même marque mais de couleur blanche.

Il prétend ne pas savoir que le véhicule était volé

Placé en garde à vue, le jeune homme expliquait qu’un homme qu’il ne connaissait pas lui avait demandé trois jours auparavant de déplacer la voiture contre 100€. Il reconnaissait le défaut de permis de conduire mais niait savoir que le véhicule était volé.

À l’issue de sa garde à vue, il recevait une convocation pour se présenter devant la justice en mars prochain. Après avoir été fouillé, le véhicule a été placé en fourrière.