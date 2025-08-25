Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

PUBLI-INFO • Essayer et choisir ses lunettes à domicile n'est pas un luxe : Pauline Jeannin, Opticienne Mobile, rend ce sercice accessible à tous. Sur rendez-vous, elle se déplace chez vous, ou un proche, en EHPAD, en maison de retraite, sur votre lieu de travail, avec tout son matériel professionnel et ses 150 modèles de monture, pour femme, homme et enfant.

Opticienne Mobile depuis mars 2022

À Besançon, Baume-Les-Dames, Rioz et les communes environnantes, Pauline Jeannin se rend chez des personnes n’ayant pas forcément la possibilité de se rendre en ville chez un opticien. Forte de 16 années d'expérience en boutique, elle a eu envie de sortir de ces murs pour aller au-devant de clients qui ne pouvaient pas venir jusqu’à elle.

En 2022, grâce à la franchise «Les Opticiens Mobiles», elle a pu lancer son service d’opticienne à domicile :

«Je voulais exercer mon métier autrement, avec plus de proximité et de confiance avec mes clients, alors, me déplacer sur leur lieu de vie pour prendre soin de leur vue, c’était comme une évidence».

Je viens — et reviens — chez vous !

Une fois le rendez-vous fixé, Pauline s’occupe de tout. De l’évaluation de vos besoins, à la réalisation d’un bilan visuel*, elle vous guide dans le choix de votre nouvelle paire de lunettes parmi une large sélection de montures (dont une collection de montures "Origine France Garantie"), et vous conseille sur le choix des verres et des traitements les plus adaptés à votre correction.

Pour faciliter la prise en charge, l’opticienne à domicile assure le tiers payant avec la Sécurité sociale et les mutuelles ainsi que la relation avec les proches et les professionnels de santé, si nécessaire.

Une fois que vos lunettes sont prêtes, Pauline revient vous livrer à domicile, et ajuster votre équipement en conditions réelles.

Opticienne diplômée… et certifiée AFNOR

Diplômée et dotée d’une solide expérience, Pauline s’est formée et spécialisée pour exercer son métier directement auprès des personnes, à domicile. Son service est certifié NF Service «Services aux personnes à domicile» par l’AFNOR ce qui garantit que Pauline intervient en tant que professionnelle de confiance, dans le respect des conditions de vie de chacun, avec bienveillance.

Important : Pauline intervient dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées

(*examen à visée non médicale)

Infos +

Pauline Jeannin — Opticienne Mobile

Secteur : Besançon, Baume-les-Dames, Rioz et communes alentour

La joindre : 06 85 52 71 86

Adresse mail : jeannin@lesopticiensmobiles.com

Sur internet et les réseaux sociaux :