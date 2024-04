Bientôt, les trottinettes électriques interdites à Besançon... Poisson d'avril !

Entrées dans le Code de la route depuis fin octobre 2019, "99% des usagers des trottinettes électriques ne respectent pourtant pas le code de la route", selon une étude publiée le 15 mars. Ni une ni deux, la Ville de Besançon a sauté sur ces chiffres pour publier un décret.

À Besançon, après deux semaines d’observation par les forces de l’ordre municipales et le service des Transports de la mairie de Besançon sur une portion de 4 kilomètres entre le boulevard Léon Blum et le boulevard Winston Churchill, 127 disputes et bagarres entre conducteurs de voitures, de camions, de cyclistes et de piétons se sont produites et dans chaque cas, le conducteur ou la conductrice d’une trottinette électrique était en cause. Le plus souvent, en raison d'un refus de priorité, d'un feu rouge grillé, d'une circulation en contre-sens sur une piste cyclable ou d'une faufilade dans un bouchon en heure de pointe.

Qu’elles circulent sur la route, sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, sur les voies piétonnes ou sur les boulevards, la Ville de Besançon a conclu que "la trottinette n’avait pas sa place sur le territoire bisontin". Le décret sera mis en application ce lundi matin.

Bien sûr, c'est un poisson d'avril !