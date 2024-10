Bientôt une course de caisses à savon à Besançon ?

Imaginez le chemin des Quatrouillots dans le quartier des Torcols à Besançon devenir le temps d'une journée le terrain de jeu d'une course effrénée de caisses... C’est ce qu’aimerait mettre en place James Farmer, membre de l'association "Est'Rad". Si ce dernier a déjà eu l’accord du terrain par son propriétaire, il attend encore le feu vert des autorités et recherche davantage de partenaires et mécènes pour lancer officiellement l’événement.

Philippe Moustache, ancien berger de la ville de Besançon et organisateur des transhumances est également l'une des personnes à l'origine du projet.

Dans l’idéal, la course se tiendrait en septembre 2025 (avant ou après le troc des Chaprais).

Une course folklorique

Les participants pourront se déguiser lors de cette course folklorique de caisses à savon. Des prix seront attribués pour le premier arrivé, mais également pour la plus belle caisse ou encore le plus beau déguisement. "Chaque coureur sera toutefois récompensé", précise James.

Les critères de participation à la course de caisses à savon reposeront principalement sur des règles de sécurité à savoir : des freins, une direction, un casque et un vêtement protégeant l’ensemble du corps. Un plancher devra être installé sous la place du conducteur afin de protéger ses membres. Aucun objet tranchant n’est autorisé sur la caisse et aucune dimension particulière n’est obligatoire.

Plusieurs courses auront lieu durant la journée (notamment une consacrée aux enfants).

Une fête populaire où "toutes les idées sont bonnes à prendre"

Plus qu’une course de caisses à savon, James aimerait un événement "où l'on s’amuse et l’on rit" : "Nous voulons mettre en place un événement populaire avec des animations. C’est pourquoi, nous recherchons des partenaires, mais également des bénévoles", nous précise-t-il.

Au programme de la journée ? James pense déjà à un spectacle équestre mais il souhaiterait créer un village associatif ainsi qu’un marché de producteurs, une guinguette mettant en avant les talents locaux.

Le tout serait agrémenté d’une restauration-buvette et de démonstrations… "Toutes les idées sont bonnes à prendre", nous précise-t-il en expliquant être ouvert à d’éventuelles propositions pour la journée.

Comment participer ?

Pour celles et ceux qui aimeraient déjà commencer à construite leur caisse à savon, il est possible de s’inscrire via le mail : association@estrad.fr ou au 06 51 40 74 76. Côté prix, il faudra verser 5€ (en devenant adhérent de l’association) pour participer à la course.