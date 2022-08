Bison Futé : du monde sur les routes pour le dernier week-end des vacances scolaires

Dans le sens des départs :

Vendredi 26 août est classé VERT au niveau national et ORANGE dans l’Arc méditerranéen.

Samedi 27 août est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen.

Dimanche 28 août est classé VERT au niveau national.

Lundi 29 août est classé VERT au niveau national et ORANGE dans l’Arc méditerranéen.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 26 août est classé ROUGE au niveau national.

Samedi 27 août est classé ROUGE au niveau national.

Dimanche 28 août est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lundi 29 août est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La circulation en détails

Vendredi 26 et samedi 27 août, sont classés rouge au niveau national dans le sens des retours. Les principales difficultés sont attendues à partir de 10h et se poursuivront jusqu’en début de soirée principalement sur les autoroutes A7 et A8 dans la vallée du Rhône et sur l’Arc méditerranéen et sur l’A10 de Bordeaux vers Paris.

Dimanche 28 août, dans le sens des retours, la circulation sera très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur les autoroutes A7 et A8.

Lundi 29 août, en Île-de-France, les ralentissements sont attendus dès le début de l’après-midi sur l’autoroute A10 entre la barrière de péage de Saint-Arnoult et la commune de Wissous et dans un second temps sur l’A6 entre Corbeil et Wissous. La conjugaison des retours de vacances et les trajets travail-domicile rendra la circulation difficile sur les radiales aux portes de Paris et sur les rocades (A86 et BP) qui permettent de rejoindre les autoroutes A3 et A1 en direction du Nord. En région Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation sera très dense principalement sur l’autoroute A7.

Pour le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et des pays limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national des dites marchandises, l’arrêté du 21 juin 2022 lève, jusqu’au 2 octobre 2022 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 T.

