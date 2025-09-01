Lundi 1 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie Société

Blanchisserie du refuge : un nouveau bâtiment dédié à l'insertion à Besançon

Publié le 01/09/2025 - 17:01
Actuellement positionnée au 101 rue de Vesoul à Besançon, la Blanchisserie du refuge a prévu de s’installer dans un nouveau site situé au 94 rue de Vesoul à Besançon. La première pierre a été posée vendredi 29 août 2025.

Pose e la première pierre le 29 août 2025 © Blanchisserie du Refuge
L'association va ainsi devenir propriétaire de ses locaux et sécuriser sur le long terme son rôle social d'insertion dans le cadre de I'activité de la Blanchisserie aux portes du nouveau quartier prioritaire de la politique de la ville, les Hauts-de-Saint-Claude.

Optimisation de l’énergie et meilleures conditions pour les salariés

Ce nouveau bâtiment est également synonyme de bien-être pour l’association. En effet, il permettra "d’accueillir ses salariés en insertion dans de meilleures conditions", est-il souligné.

Il permettra également "une optimisation plus importante des ressources en eau et en énergie", précise l’association.

À propos de l'association

La structure a été créée en 1886 par la congrégation religieuse du Refuge au centre de ville de Besançon. Elle est devenue une association avec la loi de 1901 en 1986 car reprise par des bénévoles. Elle a obtenu le statut "atelier et Chantier d’lnsertion" en 2001.

Sa mission première est l’insertion ou la réinsertion de personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle en s'appuyant sur quatre supports pédagogiques : la blanchisserie, la couture, la livraison et l’accueil.

blanchisserie du refuge

Publié le 1 septembre à 17h01 par Hélène L.
Economie

Besançon
Economie
