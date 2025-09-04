Jeudi 4 Septembre 2025
France
Economie

Budget : Moscovici plaide pour des "Ã©conomies importantes" rÃ©parties Ã©quitablement

PubliÃ© le 04/09/2025 - 17:00
Mis Ã  jour le 04/09/2025 - 15:45

La France peut rÃ©aliser des "Ã©conomies importantes, parfois difficiles" pour redresser ses finances publiques, en les rÃ©partissant Ã©quitablement, a dÃ©clarÃ© jeudi 4 septembre 2025 le premier prÃ©sident de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, mettant en garde contre "un dÃ©classement" du pays en Europe.

© Cour des comptes
© Cour des comptes

"La situation des finances publiques est pÃ©rilleuse" et "la crise des finances publiques est encore plus grave qu'il y a un an", a dÃ©clarÃ© M. Moscovici lors de l'audience solennelle de rentrÃ©e de l'institution chargÃ©e de contrÃ´ler l'emploi des fonds publics.

"Elle exige des mesures fortes, car il ne faut pas se leurrer, nous sommes sur le fil", a-t-il poursuivi; ramener le dÃ©ficit public Ã  3% du produit intÃ©rieur brut en 2029, contre 5,4% attendus cette annÃ©e, "nÃ©cessitera des Ã©conomies importantes, parfois difficiles". Pierre Moscovici, dont le mandat s'achÃ¨ve en septembre 2026, se dit "convaincu qu'elles sont possibles si et seulement si elles sont faites de maniÃ¨re rÃ©flÃ©chie, de maniÃ¨re structurÃ©e, intelligente, avec Ã©quitÃ©, et non pas Ã  partir de coups de rabot qui ne sont jamais la bonne solution".

Il faut "un partage" de l'effort entre Etat, collectivitÃ©s locales et SÃ©curitÃ© sociale, plaide Moscovici

Il faut "un partage" de l'effort entre Etat, collectivitÃ©s locales et SÃ©curitÃ© sociale, a-t-il plaidÃ©. Un partage Ã©galement entre les diffÃ©rents acteurs Ã©conomiques selon leurs "capacitÃ©s contributives", ainsi qu'entre les Ã©conomies sur les dÃ©penses et la fiscalitÃ©, le tout en prÃ©servant la croissance.

Pour celui qui avait thÃ©orisÃ© le "ras-le-bol fiscal" des FranÃ§ais lorsqu'il Ã©tait ministre de l'Economie et des Finances, l'essentiel de l'effort doit porter sur les dÃ©penses, mais "la fiscalitÃ© n'est Ã©videmment pas un tabou" dans un souci de "justice fiscale". Alors que la France se retrouvera probablement Ã  nouveau sans gouvernement Ã  l'issue d'un vote de confiance lundi sollicitÃ© par FranÃ§ois Bayrou Ã  l'AssemblÃ©e nationale, Pierre Moscovici a plaidÃ© pour une adoption du budget 2026 "en temps et en heure".

Car, "Ã  nouveau, nous mettons en jeu, et de maniÃ¨re toujours plus aiguÃ«, notre crÃ©dibilitÃ© vis-Ã -vis de nos partenaires europÃ©ens et des marchÃ©s", a-t-il prÃ©venu. Alors que la France prÃ©sentait en 2024 la troisiÃ¨me dette la plus importante de la zone euro et le dÃ©ficit public le plus lourd, "il y a une forme de dÃ©classement qui n'est pas acceptable pour un grand pays comme le nÃ´tre", a-t-il estimÃ©.

"Je ne crois pas que nous soyons menacÃ©s d'une quelconque mise sous tutelle par le FMI, par le dÃ©faut sur les marchÃ©s ni mÃªme par les sanctions de l'Union europÃ©enne", a-t-il dit. "Les dangers qui nous menacent sont d'une autre nature : c'est l'Ã©tranglement progressif de l'action publique par l'excÃ¨s de la charge de la dette (...), c'est la dÃ©gradation de nos condition de financement sur les marchÃ©s (...), c'est une forme d'impuissance publique" face aux importants investissements d'avenir Ã  rÃ©aliser.

(Source AFP)

budget gouvernement parlement pierre moscovici

PubliÃ© le 4 septembre Ã  17h00 par HÃ©lÃ¨ne L.
Soyez le premier Ã  commenter...

Laisser un commentaire

Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Economie

Emploi Ã  domicile en Bourgogne-Franche-ComtÃ© : recul de la garde dâ€™enfants, hausse des autres services

Selon un communiquÃ© publiÃ© le 1er septembre 2025, lâ€™Urssaf Bourgogne-Franche-ComtÃ© dresse un bilan contrastÃ© de lâ€™emploi Ã  domicile en 2023. La rÃ©gion comptait 122.200 particuliers employeurs, dont 75.700 en Bourgogne et 46.500 en Franche-ComtÃ©. Ce chiffre est en lÃ©gÃ¨re baisse (-0,5 % en un an, -5,4 % depuis 2019).

emploi garde d'enfant mÃ©nage urssaf
PubliÃ© le 4 septembre Ã  09h44 par Alexane
BesanÃ§on
actualitÃ© Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters Ã  BesanÃ§on !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spÃ©cialisÃ©e dans la garde d'enfants Ã  domicile recrute pour l'annÃ©e scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) Ã  BesanÃ§on (25000) et ses alentours afin de rÃ©pondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besanÃ§on
PubliÃ© le 4 septembre Ã  06h30 par Macommune.info
BesanÃ§on
Economie

Une Ã©picerie de quartier de 250 m2 arrive dÃ¨s le mois dâ€™octobre au centre Saint-Pierre Ã  BesanÃ§on

VIDEO • Sur lâ€™initiative de deux cousins Vincent Morel, entrepreneur bisontin et Baptiste Jeanbourquin, responsable dâ€™une structure touristique, cinq cellules longtemps laissÃ©es Ã  lâ€™abandon du centre Saint-Pierre se refont une beautÃ© et accueillir bientÃ´t les passants au sein dâ€™une Ã©picerie fine de quartier. Lâ€™ouverture est prÃ©vue au mois dâ€™octobre 2025. Nous sommes allÃ©s sur place.

centre saint-pierre centre-ville commerce Ã©picerie nouveau
PubliÃ© le 3 septembre Ã  18h02 par HÃ©lÃ¨ne L.
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Economie

Ã‰tÃ© 2025 : une saison touristique contrastÃ©e en Bourgogne-Franche-ComtÃ©

La Bourgogne-Franche-ComtÃ© a connu un Ã©tÃ© 2025 marquÃ© par une baisse modÃ©rÃ©e de sa frÃ©quentation touristique, dans un contexte de ralentissement gÃ©nÃ©ral au niveau national et europÃ©en. Selon les donnÃ©es de Flux Vision Tourisme dâ€™Orange, le nombre total de nuitÃ©es en rÃ©gion a diminuÃ© de 3,2 % en juillet-aoÃ»t 2025. MalgrÃ© ce recul, la saison reste au-dessus des niveaux enregistrÃ©s en 2022.

congÃ©s Ã©tÃ© 2025 region bourgogne franche-comte tourisme vacances
PubliÃ© le 3 septembre Ã  14h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Economie Transports

En France, la voiture considÃ©rÃ©e comme un luxeâ€¦ indispensable

Selon une Ã©tude menÃ©e par Leocare en partenariat avec Discurv, 62 % des habitants de Bourgogne-Franche-ComtÃ© estiment que la voiture est devenue un bien de luxe. Un paradoxe, car dans le mÃªme temps, 68 % la jugent indispensable et 63 % dÃ©clarent ne pas pouvoir sâ€™en passer au quotidien.

argent assurance automobile Ã©tude mobilitÃ© voiture
PubliÃ© le 3 septembre Ã  11h30 par Alexane
Franche-ComtÃ©
Economie

Lâ€™Urssaf Franche-ComtÃ© recrute trois inspecteurs, dont deux dÃ©diÃ©s Ã  la lutte contre la fraude

Dans le cadre des objectifs fixÃ©s par le Gouvernement pour lutter contre la fraude, lâ€™Urssaf mobilise des moyens supplÃ©mentaires pour lutter contre le travail dissimulÃ©.  Elle lance cette annÃ©e encore une campagne annuelle de recrutement des inspecteurs et contrÃ´leurs du 1er au 30 septembre 2025.

PubliÃ© le 2 septembre Ã  15h35 par HÃ©lÃ¨ne L.
Chemaudin et Vaux
Economie

BourgogneÂ Franche-ComtÃ©Â Signaux ouvre une agence Ã  Lille

Bourgogne Franche-ComtÃ© Signaux, entreprise spÃ©cialisÃ©e dans la fabrication de la signalisation routiÃ¨re, ouvre une nouvelle agence Ã  Lille. Pour rappel, lâ€™entreprise a inaugurÃ© sont site de production en septembre 2023  rue Robert Schwint dans la zone de lâ€™Ã©change 2 de Chemaudin-et-Vaux.

bourgogneÂ franche-comtÃ©Â signaux entreprise
PubliÃ© le 1 septembre Ã  16h02 par HÃ©lÃ¨ne L.
France
Economie

Prix du gaz, retraite, impÃ´tsâ€¦ Ce qui change au 1er septembre 2025

Ã€ partir de ce lundi 1er septembre 2025, plusieurs changements importants susceptibles dâ€™impacter la vie quotidienne des FranÃ§ais et portant sur des domaines variÃ©s entrent en vigueur. Prix du gaz, aides financiÃ¨res, santÃ©, travail et numÃ©rique, on fait le point. 

arrÃªt de travail don du sang gaz impÃ´ts prÃ©lÃ¨vement Ã  la source
PubliÃ© le 1 septembre Ã  12h00 par Elodie Retrouvey
BesanÃ§on
Economie
Quoi de 9 ?

Nouveau Ã  BesanÃ§on â€“ Piano Barâ€“ Du cÃ´tÃ© de chez Souad

QUOI DE 9 • Pousser la porte du piano bar Du CÃ´tÃ© de Chez Souad, câ€™est faire un pas dans un univers oÃ¹ le temps semble suspendu. Ici, la musique se savoure avec Ã©lÃ©gance, et avec cÅ“ur. Dans une atmosphÃ¨re feutrÃ©e, les notes de JAZZ et de SOUL sâ€™Ã©lÃ¨vent et crÃ©ent ce parfum dâ€™intimitÃ© dâ€™un lieu authentique quâ€™on croyait rÃ©servÃ© aux grandes villesâ€¦ DÃ©sormais, BesanÃ§on a son adresse.

c'est nouveau ! jazz musique Piano-bar quoi de 9 soirÃ©e soul music
PubliÃ© le 1 septembre Ã  07h00 par Thierry Brenet

