Budget : Moscovici plaide pour des “Ã©conomies importantes” rÃ©parties Ã©quitablement

La France peut rÃ©aliser des "Ã©conomies importantes, parfois difficiles" pour redresser ses finances publiques, en les rÃ©partissant Ã©quitablement, a dÃ©clarÃ© jeudi 4 septembre 2025 le premier prÃ©sident de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, mettant en garde contre "un dÃ©classement" du pays en Europe.

"La situation des finances publiques est pÃ©rilleuse" et "la crise des finances publiques est encore plus grave qu'il y a un an", a dÃ©clarÃ© M. Moscovici lors de l'audience solennelle de rentrÃ©e de l'institution chargÃ©e de contrÃ´ler l'emploi des fonds publics.

"Elle exige des mesures fortes, car il ne faut pas se leurrer, nous sommes sur le fil", a-t-il poursuivi; ramener le dÃ©ficit public Ã 3% du produit intÃ©rieur brut en 2029, contre 5,4% attendus cette annÃ©e, "nÃ©cessitera des Ã©conomies importantes, parfois difficiles". Pierre Moscovici, dont le mandat s'achÃ¨ve en septembre 2026, se dit "convaincu qu'elles sont possibles si et seulement si elles sont faites de maniÃ¨re rÃ©flÃ©chie, de maniÃ¨re structurÃ©e, intelligente, avec Ã©quitÃ©, et non pas Ã partir de coups de rabot qui ne sont jamais la bonne solution".

Il faut "un partage" de l'effort entre Etat, collectivitÃ©s locales et SÃ©curitÃ© sociale, a-t-il plaidÃ©. Un partage Ã©galement entre les diffÃ©rents acteurs Ã©conomiques selon leurs "capacitÃ©s contributives", ainsi qu'entre les Ã©conomies sur les dÃ©penses et la fiscalitÃ©, le tout en prÃ©servant la croissance.

Pour celui qui avait thÃ©orisÃ© le "ras-le-bol fiscal" des FranÃ§ais lorsqu'il Ã©tait ministre de l'Economie et des Finances, l'essentiel de l'effort doit porter sur les dÃ©penses, mais "la fiscalitÃ© n'est Ã©videmment pas un tabou" dans un souci de "justice fiscale". Alors que la France se retrouvera probablement Ã nouveau sans gouvernement Ã l'issue d'un vote de confiance lundi sollicitÃ© par FranÃ§ois Bayrou Ã l'AssemblÃ©e nationale, Pierre Moscovici a plaidÃ© pour une adoption du budget 2026 "en temps et en heure".

Car, "Ã nouveau, nous mettons en jeu, et de maniÃ¨re toujours plus aiguÃ«, notre crÃ©dibilitÃ© vis-Ã -vis de nos partenaires europÃ©ens et des marchÃ©s", a-t-il prÃ©venu. Alors que la France prÃ©sentait en 2024 la troisiÃ¨me dette la plus importante de la zone euro et le dÃ©ficit public le plus lourd, "il y a une forme de dÃ©classement qui n'est pas acceptable pour un grand pays comme le nÃ´tre", a-t-il estimÃ©.

"Je ne crois pas que nous soyons menacÃ©s d'une quelconque mise sous tutelle par le FMI, par le dÃ©faut sur les marchÃ©s ni mÃªme par les sanctions de l'Union europÃ©enne", a-t-il dit. "Les dangers qui nous menacent sont d'une autre nature : c'est l'Ã©tranglement progressif de l'action publique par l'excÃ¨s de la charge de la dette (...), c'est la dÃ©gradation de nos condition de financement sur les marchÃ©s (...), c'est une forme d'impuissance publique" face aux importants investissements d'avenir Ã rÃ©aliser.

(Source AFP)