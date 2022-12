CALENDRIER DE L'AVENT • Du 1er au 24 décembre, maCommune.info vous propose une idée cadeau par jour pour Noël ! Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes allés à la rencontre des commerçants bisontins. En ce dimanche 18 décembre, on a choisi une ampoule décorative et connectée au magasin Leroy Merlin à Besançon.

Cette ampoule en forme de globe et son filament, est équipée d’une technologie wifi. Elle est contrôlable via Google Assistant ou Amazon Alexa. Son intensité est variable et ses couleurs aussi : bleu, rose, violet, orange, jaune, vert… en fonction de votre humeur !

Prix : 17,90€

Infos pratiques