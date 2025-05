Besançon, deuxième ville de France la plus favorable au “slow living”

Dans un monde où l’agitation constante et la recherche de productivité maximale dictent souvent le quotidien, un nombre croissant de Français choisit de ralentir. Ce mouvement, connu sous le nom de ”slow living”, valorise un mode de vie plus doux, recentré sur le bien-être, la pleine conscience et un rythme de vie intentionnel. Mais où en France peut-on réellement adopter ce mode de vie serein ? Une étude récente menée par Unobravo, service de psychologie en ligne, montre que Besançon est l’une des meilleures villes pour adopter ce rythme de vie…

En analysant les 30 villes françaises les plus peuplées selon divers critères, tels que la part d’espaces verts, la flexibilité du travail, le bruit ambiant ou encore l’offre de cafés, Unobravo a établi un classement des villes les plus favorables au slow living. Et Besançon se distingue brillamment.

Besançon, deuxième ville la plus propice au ”slow living”

D’après les données publiées, Besançon se classe à la 2e place du palmarès national, juste derrière Limoges. Elle séduit par 70 % d’options de travail flexible, une pollution sonore modérée (38), et 54 % d’espaces verts, autant de critères favorables à un quotidien plus paisible. Dans son communiqué, Unobravo souligne que ”Besançon est élue deuxième meilleure ville pour le ‘slow living’, avec une pollution sonore relativement basse […] favorisant un mode de vie lent et plus détendu”.

Un environnement équilibré

La ville n’a peut-être pas l’ensoleillement d’Aix-en-Provence ou de Toulon (respectivement 12,3 et 11,3 heures moyennes par jour en été), mais elle compense par la qualité de vie qu’elle propose. Avec 8,7 heures de soleil estivales en moyenne, 45 cafés pour 100.000 habitants, et une densité verte satisfaisante, Besançon propose un compromis qui semble idéal entre urbanité et nature.

Le ”slow living”, une tendance de fond

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement sociétal plus large. Comme le souligne le communiqué d’Unobravo : ”Si la société d’aujourd’hui promeut souvent l’affairisme et la culture de l’effervescence, un rythme à 100 à l’heure ne convient plus à tout le monde.”

À travers cette étude, Besançon apparaît comme un symbole d’une nouvelle manière de vivre, plus en phase avec les aspirations contemporaines au calme et à l’équilibre.