Canicule ou intoxication : dix écoliers pris de maux de tête et de vomissements à Pin en Haute-Saône

Deux adultes et deux enfants sont morts dans un incendie qui s'est déclaré dans leur immeuble à Strasbourg lundi 13 juin 2022 au petit matin, a appris l'Agence France-Presse auprès du parquet. "Il y a quatre victimes décédées, une famille, deux adultes et deux enfants", a déclaré une porte-parole. "On vient d'ouvrir une enquête confiée à la sûreté départementale pour rechercher les causes de l'incendie."