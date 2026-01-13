Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant

Jessica Velasquez et Yassine Khomri ont ouvert le 10 décembre dernier un nouveau restaurant proposant de la cuisine mexicaine authentique et fait-maison au 12 rue de la rue Richebourg à Besançon, baptisé "Casa Good Vibes".

Lui d’origine dijonnaise et elle moitié mexicaine et moitié sicilienne, Jessica et Yassine ont ouvert, un après leur arrivée à Besançon, leur premier établissement culinaire en commun dans le quartier Battant. Ils se sont rencontrés à New York où ils ont travaillé durant plusieurs années dans un restaurant. Mais la période du covid les pousse à se remettre en question.

Bien qu’attachés à l’ambiance de Brooklyn, les deux tourtereaux quittent pourtant la grosse pomme pour la côte Ouest et posent leurs valises dans le Golden state d’où est originaire Jessica. En Californie, ils travaillent à nouveau dans un établissement culinaire de Santa Cruz, durant près de trois ans. Mais c’est en 2024 qu’ils sautent finalement le pas et rejoignent alors la France pour accomplir leur rêve d’ouvrir un établissement en commun.

Yassine souhaite ouvrir un restaurant, tandis que Jessica préfère l’ambiance d’un coffee shop. Mais une étude de marché les conforte finalement dans le choix d’ouvrir un restaurant mexicain dans la capitale comtoise, qui est dépourvue de ce type d’établissement. Une incompréhension d’ailleurs pour Yassine, convaincu par la richesse et la qualité de la cuisine mexicaine : "c’est tellement bon !", et qui s’étonne qu’il n’y ait aujourd’hui en France, "pas plus de restaurants mexicains alors que l’on trouve pourtant facilement des restaurants indiens et japonais".

Entre tradition et modernité

Le couple se lance alors un réel défi, celui de réconcilier la ville avec la "vraie" cuisine mexicaine et de "vrais"tacos de qualité. Ils misent pour cela sur des ingrédients authentiques en faisant importer leurs produits du Mexique afin d’avoir par exemple "de véritables tortillas aux mais jaune et bleu, introuvables ici", nous explique Jessica. Derrière les fourneaux, tandis que son mari gère la salle, Jessica concocte ses propres recettes, parfois empruntées à sa propre famille.

Une ambiance "comme à la maison"

Chez Casa Good vibes, les couleurs terracotta et vert font immédiatement penser à la terre du Mexique où les cactus sont légion. Yassine et Jessica accueillent les clients "comme s’ils entraient dans notre maison" mais s’emploient également à "les faire se sentir comme chez eux". Ce "côté chaleureux" qui vise à "accentuer l’hospitalité", c’est "notre côté hippie californien", lance en souriant Yassine. "On aime la proximité avec les clients, mais on ne la force pas non plus", poursuit le gérant qui espère simplement transmettre ses "good vibes" et celle de sa femme à ceux qui pousseront la porte du restaurant.

À retrouver dans l’assiette, des tacos bien sûr, "le vrai" insiste Yassine, mais également des inventions de Jessica comme le toastada de thon ou encore un guacamole traditionnel écrasé au mortier pour en révéler toute la fraîcheur. Si les portions sont pourtant copieuses, les becs sucrés pourront néanmoins se laisser tenter par une gourmandise telle que le "flan de queso" ou encore le "churro bol" qui comporte une glace vegan et artisanale, là encore réalisée par leurs soins avec du chocolat mexicain.

"Si on ne le mange pas, on ne le sert pas"

Privilégiant une alimentation saine avec des ingrédients frais et "bons pour le corps et le moral", les gérants ont fait un double choix audacieux, celui de ne servir ni viande (à l’exception du poisson), ni alcool. "On part du principe que si on ne le mange pas, on ne le sert pas", nous explique Jessica et Yassine, tous deux végétariens. Pour autant, pas question de proposer pour autant une carte fade et sans saveur. Le restaurant mise, au contraire, sur "une véritable offre végétarienne" avec des plats pensés pour les végétariens mais pas seulement. La cheffe met en avant le "manger mieux" pour préserver sa santé tout en se faisant plaisir avec des goûts, des couleurs et de bons produits.

Même constat du côté des boissons. Ayant tous les deux une expérience de "bartender", Jessica et Yassine ont mis au point une carte de cocktails maison sans alcool. Cela, dans le but de proposer "une véritable offre pour les personnes qui veulent se faire plaisir", nous explique Yassine.

Un concept hybride

Les menus du restaurant diffèrent selon le moment de la journée. Au déjeuner, la carte est réduite, et les plats sont moins copieux "et donc plus accessibles", détaille Yassine. Le service est plus rapide mais néanmoins chaleureux pour s’adapter aux exigences des actifs. En soirée, le lieu prend une atmosphère plus relaxante qui s’adapte aux diners "plus longs au cours desquels les gens aiment prendre leur temps". Enfin, le week-end, Casa Good vibes propose l'incontournable Brunch Californien de la maison et entièrement végétarien.

Désireux de s’implanter durablement et de faire mieux connaître la cuisine mexicaine aux Bisontins, le couple songe au développement d’un merchandising qui proposerait des produits issus du restaurant comme la sauce salsa, la glace vegan au chocolat du Mexique, ou encore des produits dérivés au nom de l’enseigne.

Casa Good Vibes