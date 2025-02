Chandeleur : la meilleure recette de pâte à crêpes

Dans le cadre de la journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité et de la 80e année de la libération des camps, les Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation, le Musée de la Résistance et de la Déportation, le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont organisé un rassemblement à la Citadelle de Besançon ce lundi 27 janvier 2024.