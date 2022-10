Crues intenses, sécheresses de plus en plus longues, les phénomènes extrêmes liés au changement climatique se multiplient. En conséquence, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse place la restauration des milieux aquatiques au rang des priorités et accompagne les collectivités dans leurs projets en leur consacrant 460 millions d’euros dans le cadre de son programme d’intervention 2019-2024.

"Redonner un fonctionnement plus naturel aux milieux aquatiques, c’est les rendre plus robustes pour supporter les impacts du changement climatique." Pour faire face au changement climatique, aux sécheresses et aux crues qui en découlent, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Course souhaite "renaturer" les rivières.

"En été, cela peut contribuer à limiter l’assèchement des cours d’eau ou encore l’augmentation de la température de l’eau. Cela permet également de conforter les ressources et de limiter la vulnérabilité des usages comme l’alimentation en eau potable. C’est aussi une solution pour réduire les risques d’inondations et protéger les populations. Plus encore, la renaturation des rivières contribue à améliorer la qualité de l’eau et le cadre de vie et à favoriser le retour de la biodiversité."

Plus de 20 M€ d'aides en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est

Dans le cadre de son programme d’action 2019-2024, l’agence de l’eau prévoit d’investir 460 millions d’euros pour soutenir les collectivités dans leurs projets de restauration des milieux aquatiques. En Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est, elle a déjà apporté plus de 20 millions d’euros d’aides.

Depuis 2019, plus de 242 km de cours d’eau ont retrouvé un bon fonctionnement sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, dont 50 km en Bourgogne-Franche-Comté et en Grand Est. Et plus de 700 hectares de zones humides ont été acquis ou restaurés.