Chantier de la Citadelle : inscriptions ouvertes aux jeunes

Organisés par la Ville de Besançon et par l’association le Club du vieux manoir, la 7e édition du chantier de la Citadelle permet aux jeunes volontaires de découvrir les richesses du patrimoine de la ville et de ses alentours. Les bénévoles créeront des éléments d’attractivité et de découvertes supplémentaires pour les visiteurs qui pourront s’approcher du lieu de chantier et obtenir des informations sur la restauration du monument. Ces chantiers seront propices aux échanges entre des jeunes issus de milieux différents.

Restauration d'un escalier du XIXe siècle et dévégétalisation

Ainsi, les bénévoles poursuivront un chantier de 2022 en continuant à travailler sur les tenailles du front royal en intégrant la restauration d’un escalier du XIXe siècle. Ils devront également intervenir dans la salle où le moulin de la Citadelle est conservé. Ce chantier fait partie d’un projet de restauration et de mise en valeur de ce moulin : les jeunes travailleront sur la remise en place des pavés désolidarisés, la restauration des manques du pavage et la reprise des joints des murs de la salle.

Les volontaires continueront à dévégétaliser le pavage réalisé à la demande de Vauban qui se situe à proximité de la demi-lune, en haut du glacis, entre le front-royal et le front Saint-Etienne afin de le rendre visible au public.

Ces deux semaines de travaux seront également rythmés par des visites, des jeux et des baignades.

Infos pratiques :