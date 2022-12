Après hélitreuillage, soit le déplacement de la charge accrochée à un hélicoptère au moyen d’un treuil, la victime a été transportée par Dragon 25 dans un état grave au CHU de Besançon. Âgé de 48 ans, son pronostic vital n’est pas engagé.

Six engins de Besançon centre, Pontarlier, Chapelle des bois, Mont d’Or et Foncine-le-Haut ont été mobilisés. Le Smur Pontarlier et le maire de la commune se sont également rendus sur place.