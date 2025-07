Chèques-vacances, surveillance du domicile, aides financières... : des conseils avant de partir en vacances

Chèques-vacances

Les chèques-vacances permettent de payer de nombreuses prestations comme les trajets en train, les nuits à l’hôtel ou encore les entrées dans un parc de loisirs. Les chèques sont aussi disponibles au format digital. Certaines entreprises, comme SNCF, n’acceptent plus les chèques en version papier, mais il est très simple de transformer un chèque papier en digital.

Ils ont une durée de deux ans, en plus de l’année d’émission, les chèques qui ont été émis en 2024 sont valables jusqu’au 31 décembre 2026. Les règles et la liste des bénéficiaire se trouvent ici.

Opération tranquillité vacances, pour prévenir les éventuels cambriolages

L’opération tranquillité vacances (OTV) propose un service de surveillance du logement, gratuit, pendant l’absence des habitants. La surveillance est assurée par des patrouilles effectuées de jour comme de nuit, en semaine et le week-end.

L’inscription se fait tout au long de l’année même hors des vacances scolaires. La durée d’absence ne peut excéder un an. La démarche est faisable en ligne ou sur place. Les protections dépendent aussi des « zones », les conditions d’inscription sont donc différentes en fonction de ces dernières. Il est important de vérifier sa zone avant l’inscription.

Carte Européenne d’assurance maladie

La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) facilité l’accès aux soins pour chaque voyageur et permet la prise en charge des traitements médicaux dans n’importe quel état européen, ainsi qu’en Suisse et au Royaume-Uni. La carte est individuelle, nominative et valable deux ans.

Pour obtenir la CEAM, il faut se connecter 15 jours avant le départ sur le compte ameli. Il est également possible en cas d’urgence ou de demande trop tardive de faire une demande de certificat provisoire. La liste des démarches est accessible ici.

Aide aux vacances enfants ou familles

L’AVE ou l’AVF sont des aides financières de la Caf ou de la MSA, pour réduire les frais de vacances.

L’AVE est distribuée uniquement pour un séjour se déroulant pendant les vacances scolaires de l’enfant.

Pour obtenir l’AVF, il est nécessaire que le séjour comprenne la présence d’au moins un adulte et un enfant ayant droit.

Toutes les informations sont disponibles ici.

Location de vacances entre particuliers (meublé de tourisme)

Pour louer la maison ou l’appartement meublé d’un autre particulier pour vos vacances il faut notamment signer un contrat de location. Les principales règles sont disponibles ici.

Remboursement de soins effectués à l’étranger

Pour demander un remboursement de soins qui ont été effectués à l’étranger, il faut passer par Ameli. Les détails des démarches sont précisés ici.

Pour les séjours en dehors de l’Europe, seuls les soins médicaux urgents et imprévus pourront éventuellement être pris en charge par la caisse d’assurance maladie.

Vacances apprenantes

L’opértion « Vacances apprenantes » repose sur plusieurs dispositifs qui ont tous ces points communs : le renforcement des apprentissages, la culture, le sport et le développement durable. Ces vacances sont encadrées par des professionnels et ont pour objectifs d’assurer la consolidation des apprentissages et de contribuer à l’épanouissement personnel des jeunes à travers des activités culturelles, sportives et de loisirs.

Ces vacances apprenantes peuvent prendre plusieurs formes : école ouverte buissonnière, quartiers d’été ou stages de réunisse. Toutes les informations sont accessibles ici.

Le Pass’colo pour les jeunes de onze ans

C’est un dispositif de l’État visant à favoriser les départs en colonies de vacances des enfant durant l’année civile de leurs onze ans, un âge charnière de l’entrée au collège. L’aide attribuée varie entre 200 et 350 euros selon les ressources du foyer.

L’aide est utilisable une fois par enfant pendant une période de vacances scolaires. Les détails et conditions se trouvent ici.