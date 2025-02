Christophe Grüdler interpelle deux commissaires européens au sujet de l’Ukraine 

"J’exhorte la Commission européenne à prendre immédiatement des mesures pour évaluer toutes les solutions alternatives", écrit le députée européen Christophe Grüdler suite aux menaces des Etats-Unis de couper l’accès aux services Internet par satellite Starlink, utilisés par l’armée ukrainienne dans sa défense face à la Russie.

Le députée propose deux solutions. Tout d’abord le service GOVSATCOM3, qui mutualise des capacités satellitaires existantes et dont la mise en service est prévue plus tard cette année. "Pourrait-il être mobilisé plus tôt, avant même sa certification, afin d’assurer la continuité des connexions pour l’Ukraine", demande le député.

Enfin, il pose la question : "L’Union européenne ou ses États membres pourraient-ils faciliter ou financer le déploiement de services satellitaires commerciaux européens, afin d’offrir une alternative fiable à Starlink ?"

Christophe Grüdler alerte sur l’importance de réduire "notre dépendance à des fournisseurs non européens". Il rappelle que c’est dans cet objectif qu’a été négocié et adopté IRIS2 4, la constellation souveraine de satellites de l’Europe. "Grâce à ce programme, nous disposerons enfin, à terme, d’une infrastructure publique européenne", précise-t-il.