Communiqué du Codès 25 :

"Le CoDéS 25 informé par une de ses membres, usagée du Centre Médico Psychologique de Planoise depuis 2012, a pu discuter avec les soignants et constater leur désarroi face aux délais d'attente de prise charge.

En 2012, dans le protocole d'admission au CMP, il fallait environ 1 mois pour le premier rendez-vous obligatoire avec le psychiatre et 6 mois d'attente pour débuter le suivi avec un(e) psychologue. Aujourd'hui, il faut compter plus d'un an avec de plus en plus de demandes et à cela s'ajoute un gros manque de personnel : infirmiers, psychologues, etc. Comme l'ensemble des services hospitaliers, la psychiatrie est concernée par la pénurie d'effectif et les salarié(e)s doivent combler les trous. Ceci se répercute sur le suivi des soins à domicile, l'hôpital de jour et la limitation des ateliers thérapeutiques.

Mardi 14 juin, un mouvement de protestation contre la fermeture d'une unité de géronto psychiatrie de 24 lits a réuni près de 100 salarié(e)s à 13h30 aux portes de l'hôpital de Novillars, au changement d'équipe. Des prises de parole ont eu lieu dont celle d'un membre du Codès 25 qui a assuré le personnel de Novillars de son "entière solidarité" et de celle du CoDéS 25.