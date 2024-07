Quel numéro pour joindre un médecin de garde en Franche-Comté ?

Ce numéro permet aux patients d’accéder, sans surcoût, à la régulation médicale libérale le soir, entre 20 heures et 8 heures, mais aussi le samedi à partir de 12 heures, et le dimanche entre 8 heures et 20 heures.

Si les modalités d’accès évoluent, le service au bout du fil restera le même, l’usager pouvant ainsi bénéficier d’un conseil médical, d’une orientation vers la consultation auprès d’un médecin de garde ou vers un service d’urgences.

Cette évolution vise une plus grande cohérence avec l’échelle nationale, le 116 117 étant d’ores et déjà déployé dans plusieurs autres départements de France. Le changement est impulsé par l’Association Comtoise de Régulation libérale (ACORELI), le centre régional de régulation des appels du 15 porté par le CHU de Besançon et l’Agence Régionale de Santé.