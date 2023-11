Colossal, le BesAC renverse le leader au palais des sports de Besançon

N1 : BesAC - Andrézieux : 102-91

Le BesAC a débuté sa rencontre comme un boulet de canon. Un 4-0 d’entrée a donné le ton du match et quelque peu surpris Andrézieux, contraint à un temps mort à 12-5 pour tenter de stopper l’hémorragie. Mais rien n’y a fait, les Ligériens ont continué à se montrer maladroits en attaque tandis que le BesAC prenait les rênes de la rencontre pour ne plus les lâcher. Le panier du milieu du terrain par le capitaine Diehl est venu conclure ce premier quart temps dans une ambiance de folie où spectateurs et joueurs ont exulté de joie. Méconnaissable Andrézieux n’est pas parvenu à se défaire de cette pression bisontine incessante sur le porteur de balle et accumulait à la pause 22 points de retard (60-38).

Une fin de match plus brouillon

Au retour des vestiaires, les Ligériens ont réglé la mire et donc retrouvé en efficacité. Mais les Bisontins ont continué de faire front commun en défense en défendant comme des morts de faim. Encore loin d’être transcendant, Andrézieux a profité de quelques exploits personnels et surtout d’une bonne réussite sur lancers francs pour réduire l’écart (80-62).

La rencontre aurait pu être parfaite surtout pour le coach Kalambani si ses joueurs n’avaient pas lâché le rythme dans les trois dernières minutes de la rencontre : "ces trois dernières minutes, quand on sait d’où l’on vient, on ne peut pas se permettre de les faire. Je vais leur sonner les cloches pour ça". La fin de match un peu brouillon n’a toutefois eu aucune incidence sur la joie du public et du BesAC qui regagne deux place au classement après sa victoire en grande pompe.