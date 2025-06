Commission permanente : la Région Bourgogne-Franche-Comté vote plus de 194 millions d’euros de financements

Réunis en commission permanente le 27 juin 2025 à Dijon, les élus régionaux de Bourgogne-Franche-Comté ont validé une enveloppe de 194,3 millions d’euros destinée à soutenir de nombreux projets dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et culturels.

Dans un contexte de mutation industrielle, la Région renforce son soutien aux entreprises, notamment 25 PME/TPE qui reçoivent 2,32 M€ sous forme d’avances remboursables ou de subventions. Des sociétés telles qu’ADEE ELECTRONIC ou STEFIA figurent parmi les bénéficiaires. Une aide spécifique de 325 760 € vise par ailleurs les sous-traitants de la filière automobile touchés par la transition vers l’électrique.

Les filières stratégiques (énergie, hydrogène, RSE) profitent de 241 300 € pour des actions structurantes, tandis que 26 TPE reçoivent 706.504€ pour leurs projets de développement, créant ou maintenant 81 emplois.

Agriculture, forêt et environnement

En milieu rural, 400.000€ sont alloués aux services de remplacement agricole, et 90.000 € à l’accompagnement des agriculteurs en difficulté via Solidarité Paysans. Le secteur forestier bénéficie de près de 100.000 € pour l’achat de matériel et un projet de construction bois local à Coulanges-lès-Nevers.

En parallèle, plus de 4,5 millions d'euros sont mobilisés en faveur de la rénovation énergétique via le programme EFFILOGIS, qui touche aussi bien les logements sociaux que les bâtiments publics. La Région consacre également 198.650 millions d'euros aux milieux aquatiques et 236.312 millions d'euros à des projets de biodiversité.

Formation, santé et jeunesse

Les domaines sanitaire et social reçoivent près de 10,2 millions d'euros pour améliorer les infrastructures et équipements des instituts de formation, auxquels s’ajoutent 8,1 millions d'euros pour les bourses étudiantes 2025-2026. En apprentissage, 1,2 millions d'euros sont octroyés à dix CFA pour moderniser leurs outils pédagogiques.

Dans le domaine associatif, 217.000 € soutiennent la création ou le maintien de 31 emplois dans des structures locales, via le programme régional dédié.

Éducation et lycées

La Région investit 1,87 millions d'euros dans des opérations de réhabilitation légère des lycées (programme GREAL) et ajoute 1,37 millions d'euros pour deux grandes opérations de rénovation, à Besançon et Dijon.

Mobilité et infrastructures : des projets structurants

La commission approuve une participation régionale de 8,125 millions d'eurospour la liaison ouest de Besançon (RN57) dans le cadre du CPER. Des études de mise en accessibilité de la gare de Sens (318.750 €) et de quatre arrêts routiers complètent cet effort.

Développement territorial

Les contrats "Territoires en action" (TEA) mobilisent plus de 10 millions d'euros, répartis sur une trentaine de projets à travers 13 territoires, incluant des crèches, des lieux culturels ou sportifs, et des solutions de mobilité douce. Le dispositif ENVI soutient des communes rurales avec 561.500 €, et 2,4 millions d'euros sont affectés à la revitalisation de centralités rurales (C2R), notamment à Avallon, Luzy ou Montholon.

Culture, patrimoine et numérique

Les structures culturelles reçoivent plus de 2,3 millions d'euros, dont 1,2 millions d'euros pour l’Opéra de Dijon. La Région soutient également 29 compagnies de spectacle vivant et plusieurs festivals, comme Entrevues à Belfort ou le Tribu Festival à Dijon.

Le patrimoine régional bénéficie de 715.673 € pour des restaurations emblématiques (Citadelle de Belfort, Abbaye de Cîteaux) et actions de valorisation.

En numérique, une enveloppe de 300.000 € accompagne la transformation des services publics dans la Nièvre, et un partenariat est signé avec la commune de Badevel, pionnière des expérimentations technologiques.

Tourisme, sport et manifestations

Avec 123.882 €, la Région appuie quatre projets touristiques, dont la mise en valeur de l’abbaye de Pontigny et une offre de vélotourisme durable. Côté sport, plus d’1 million d'euros sont investis dans des équipements (terrains, vestiaires) et 118.700 € pour l’organisation de 26 événements sportifs.