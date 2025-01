Comptez les oiseaux pour aider la LPO les 25 et 26 janvier

"L’année dernière, 889 personnes ont participé au comptage de janvier en Bourgogne-Franche-Comté. La mobilisation des habitants de la région autour de ce bel événement est très importante afin de dessiner des tendances sur l’évolution des populations des oiseaux des jardins", explique la LPO.

Comment participer ?

Choisir un lieu d’observation : jardin, balcon ou parc public, en ville comme à la campagne. Le 25 ou 26 janvier, observer pendant une heure les oiseaux et les identifier. Des fiches descriptives sont disponibles pour guider les novices.

Noter le nombre maximal d’individus vus simultanément pour chaque espèce.

Transmettre les observations sur le site oiseauxdesjardins.fr, en vous aidant de ce guide d’utilisation.

"Les données collectées aident les scientifiques à mieux comprendre les comportements des oiseaux et suivre l’évolution de leurs populations", tient à rappeler la LPO.

Un webinaire avec le président de la LPO

A l’occasion de l’organisation du week-end national de comptage des oiseaux des jardins qui se tiendra les 25 et 26 janvier 2025, la LPO a le plaisir de vous convier à une webconférence d’une heure le mercredi 22 janvier 2025 à 18h00, sur le thème des sciences participatives, en présence d'Allain Bougrain Dubourg et des experts de la LPO et du Muséum national d’Histoire naturelle.