Selon les prévisionnistes, le phénomène devrait se poursuivre jusqu’à minuit environ.

"Ces orages sont généralement de faible intensité et peu durables. Ils s'accompagneront de quantités d’eau de l’ordre de 5 à 10 mm en moins d’une heure voire un peu plus très localement, de rafales de vent comprises entre 50 et 70 km/h, de chutes de grésil par endroits et d’une activité électrique", nous prévient-on.

Carte Météo France du 19 avril 2025