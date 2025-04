Orages : la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune

Météo France place les huit départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune "orages" lundi 14 avril 2025 à partir de 14h00 et jusqu’en soirée.

Cet après-midi et ce soir des orages se forment sur le relief du Jura et pourront ensuite se propager dans certains secteurs de plaine et vers le Nord.

Ces orages ne sont pas d'une grande sévérité. Ils s'accompagneront de foudre, de rafales de vent jusque 50 à 70 km/h et de pluie pouvant apporter jusque 10 à 15 millimètres en moins d'une heure, très localement 20 millimètres en plusieurs heures.

L'activité orageuse décroît dans la nuit de lundi à mardi. Si vous pratiquez des activités en extérieur, soyez prudents.