Retour des hirondelles : la destruction des nids peut coûter jusqu’à 150.000 euros…

Plusieurs sortes d’hirondelles sont visibles en Bourgogne-Franche-Comté : l’hirondelle de fenêtre (la plus urbaine, principalement sous les rebords de toits balcon et fenêtres) et l’hirondelle rustique (plus rurale, principalement dans les granges, les garages, les étables. Dans la région, il est également possible de voir des hirondelles de rivage et de rochers.

La LPO note une forte chute du nombre d’hirondelles entre 2001 et 2023 (-34 % pour les hirondelles de fenêtre et -40% pour les hirondelles rustiques). Selon l’association, cette baisse est liée à l’artificialisation des sols, le développement de l’agriculture intensive, la destruction des nids, la diminution des insectes, les ravalements des façades…

Pour rappel, la destruction des nids peut engager une amende de 150.000 euros ou une peine de trois ans d’emprisonnement.

Les bons gestes à avoir

La LPO préconise de se rapprocher de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pour ceux qui se retrouvent confrontés à la nécessité de détruire un nid pour effectuer des travaux. (Voir ici le formulaire de demande de dérogation) Si l’accord de la destruction du nid est accordé, l’installation de nichoirs pourra être exigée. L’association rappelle la nécessité de ne pas intervenir du 15 mars au 1er octobre, période de reproduction de l’espèce.

Enfin, la LPO conseille d’installer des planches anti-fientes dans le cas où la présence des nids salit les façades et fenêtres. Pour les entreprises souhaitant avoir un accompagnement personnalisé pendant les aménagements, la LPO est joignable sur bfc@lpo.fr