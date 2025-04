Journée nationale de la résilience 2025 : la Préfecture de la Haute-Saône lance son appel à projets

À l'occasion de la journée nationale de la résilience prévue le 13 octobre prochain, la préfecture de la Haute-Saône appelle les citoyens, les organisations et les entreprises à se mobiliser. L'objectif : sensibiliser le grand public aux risques naturels et technologiques présents dans l'environnement via des actions d'information et de prévention.

Ce mercredi 16 avril 2025, la Préfecture de la Haute-Saône a annoncé que "l’appel à projet pour l’édition 2025 de la journée nationale de la résilience, « face aux risques, agissons » est ouvert."

Instaurée par le Gouvernement depuis 2022, la journée nationale de la résilience est prévue le 13 octobre de chaque année. Cette journée a été mise en place pour que "chaque citoyen puisse être acteur de sa propre sécurité et contribuer à la sécurité de tous". La troisième édition, qui s'est déroulée en 2024, a permis "la réalisation de plus de 11 000 actions de sensibilisation aux risques naturels et technologiques sur l’ensemble du territoire."

En Haute-Saône, plusieurs événements qui ont été organisés pour cette occasion, en partenariat avec "la direction des services départementaux de l’Éducation nationale, la Direction départementale des territoires (DDT), le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), les agents des Voies navigables de France (VNF)".

Pourquoi participer à l'édition 2025 de la journée nationale de la résilience ?

La Préfecture de la Haute-Saône a fourni quelques précisions sur les différentes parties prenantes de ces projets : "citoyens, entreprises, employeurs publics, élus et collectivités territoriales, établissements d’enseignement, opérateurs publics, associations, experts et spécialistes chargés de la prévention et de la gestion des catastrophes, médias sont invités à se mobiliser."

L'édition 2025 de la journée mondiale de la résilience va permettre, tout au long de l'année, de labelliser différentes actions. Elles peuvent concerner la connaissance des risques, mais aussi "la sensibilisation aux bons comportements à adopter en cas de survenue d’un événement majeur."

sensibilisation aux risques naturels, technologiques et nucléaires ;

préparation de chacun aux bons comportements en cas de catastrophe : signaux d'alerte, mise à l'abri, réaction face aux mesures d'évacuation ou de confinement ;

formation aux "gestes qui sauvent".

La Préfecture de la Haute-Saône a également ajouté qu'un "soutien financier pourra être accordé aux actions labellisées."

Comment participer à l'édition 2025 de la journée nationale de la résilience ?

Pour participer à cette nouvelle édition, vous pouvez déposer une demande de labellisation de votre projet sur https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/journee-nationale-de-la-resilience-appel-a-projets.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de la Préfecture de la Haute-Saône.