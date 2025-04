Haute-Saône : la préfecture interdit les lâchers de lanternes volantes et de ballons

Malgré des cumuls de pluie conformes aux normales de saison et le retour de la pluie prévue pour la semaine prochaine, le préfet du Doubs Rémi Bastille vient de passer le département du Doubs en vigilance sécheresse ce jeudi 10 avril 2025 et appelle la population à se montrer économe et notamment à récupérer l’eau de pluie pour ceux qui le peuvent.