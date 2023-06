Concerts, solistes, apéros-jazz... Le programme du festival international de musique

QUOI DE NEUF ? • Depuis fin avril 2023, l’Office de tourisme et des congrès de Grand Besançon Métropole propose une nouvelle expérience grâce à son nouveau site internet. Intuitif, pratique et facile d’accès, besancon-tourisme.com permet aux visiteurs, habitants du Grand Besançon et touristes, de découvrir tous les évènements, visites guidées et autres manifestations culturelles en fonction de leurs envies et de leurs besoins : en solo, en couple, en famille, etc. Visite.