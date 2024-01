Concert, théâtre, festival... Culture Club Besac lève le voile sur sa programmation 100% régionale de 2024

En 2024, l'association Culture Club Besac mise sur une programmation 100% Franche-Comté avec des artistes comme Lilian Renaud, Nadamas, Krachta Valda, Chloé M, Fred K. et Gilles Petitejean ou encore Les Planches Comté, Mickey Mitch, Marius, Voice and Dance...

Avec Culture Club Besac en 2024, des spectacles avec des artistes régionaux : Fred K et Gilles Petitjean - Les Planches Comté - Krachta Valda - Chloé M - Nelho - Malibu - Matanzas - Enelos - Nadamas - Ze Kingz - Mickey Mitch - Redha Jean Daniel - Marius - Improbiz - Lilian Renaud - Voice and Dance.

Focus sur quelques dates...

Soirée caritative avec Fred K. et Gilles Petitjean

Frédéric Kerbidi alias "Fred K." est un artiste de Besançon né à l'île de la Réunion. Et la musique, c’est son milieu, son ADN. Il y passe beaucoup de son temps libre. Cet "homme-orchestre", qui écrit, compose et joue de tous les instruments, totalise maintenant plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux

Il travaille de nuit dans un institut qui accueille des jeunes enfants en difficulté sociales, un sujet qui lui a inspiré aussi une très belle chanson "Not alone".

Baigné dans la musique dès l'enfance avec des parents mélomanes, il s'intéresse très tôt à différentes sonorités et particulièrement à la batterie. En solo, ce qu'il fait, c’est de la variété pop française. Depuis 2009, il compose et écrit ses textes. Il a déjà sorti plusieurs titres dont un chansigne, comprenez un clip en langue des signes. Dès ses 14 ans il deviendra le batteur de nombreuses formations rock, et joue toujours comme batteur à ce jour dans le groupe "Ze Kingz".

Gilles Petitjean, très connu comme chanteur du groupe Ivanov dans les années 90 avec le tube "Les nuits sans soleil", excelle dans la musique depuis près de 50 ans ! Avec son groupe Les Spiders depuis plus de 20 ans, ils sont devenus des figures musicales connues et reconnues.

Une carrière débutée en 1973, que l'artiste originaire du Doubs ne peut stopper. "C’est un plaisir et un besoin. A 65 ans je suis encore fou de musique, je veux partager cette passion." Et l’engouement reste intact.

Un producteur de tournée des années 80 l’a contacté en 2018 pour participer aux concerts. Et ce sont toutes les générations qui le découvrent ou redécouvrent et prennent plaisir à l’écouter ! Les Spiders continuent de tourner alors qu'en parallèle Gilles a sorti son 3ème album solo en 2022. Après des autres réalisations pour enfants, aujourd’hui le chanteur fait tout, tout seul. Le ciel est bleu, c’est un nouveau mélange de pop et rock qui a fait la force du chanteur pendant toutes ces années.

Réservations : www.payasso.fr/ccb/fredk + chez Cultura et à l'Office de tourisme

Le Festival des Moineaux au Bastion

Culture Club Besac organise sont premier festival. Il se déroulera au Bastion à Besançon les 22 et 23 mars 2024. Il s'agit d'un festival 100 % franc-comtois, avec une programmation d’artistes 100 % locaux, dont beaucoup sont amateurs, en phase finale de leur projet, ou qui ont fait très peu de scènes et gagnent vraiment à être connus.

Il y aura aussi sur place des produits 100% locaux, avec le food truck de Chapati et Tea, et ce sont uniquement des boissons du coin qui seront proposées au bar du Bastion (bières de brasseurs franc-comtois, limonades, colas, jus de fruits)

Programme :

vendredi : Krachta Valda / Chloé M / Nehlo / Malibu

samedi : Matanzas / Enelos / Nadamas / Ze Kingz

Réservation : www.payasso.fr/ccb/festival2024 + chez Cultura et à l'Office de tourisme

Le père Noël est une ordure... version Les Planches Comté

La troupe franc-comtoise "Les Planches Comté" revient sur scène avec cette pièce de théâtre cultissime Le père Noël est une ordure. Créée en 1979 par la troupe du Splendid (Balasko, Jugnot, Lhermitte, Clavier, Chazel, Moynot), cette pièce est adaptée au cinéma en 1982 avec le film du même nom. Encore un excellent moment en perspective...

Déconseillé (mais pas interdit) aux moins de 10 ans

Réservations : www.payasso.fr/ccb/leperenoel + chez Cultura et à l'Office de tourisme ou www.payasso.fr/ccb/laderduperenoel (le 21 novembre2 2024)

Le retour de Mickey Mitch

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire... Mickey Mitch pousse le concept de soirée où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public. Ceci est un stand-up interactif avec le public pour une expérience unique et inédite.

Le concept : "Le caméléon adapte son camou?age face à son interlocuteur, sa faculté à changer de couleur pour se fondre dans le décor ou pour exprimer son humeur... "

Depuis le début de la crise sanitaire, tel un caméléon, il a su s’adapter à diverses situations dont le fait de ne pas être essentiel; de suivre son instinct pour en?n s’autoriser à sortir de son deuil artistique. Le tout en apprivoisant le désir profond d’un retour sur scène à la recherche de l’équilibre intérieur au milieu de ses multiples activités. Toujours sans plan de carrière, il nous donne de nouveau rendez-vous en 2024 en espérant n’avoir pas été oublié du public et des médias. Il reste con?ant de retrouver ses repères et ré?exes sur scène...

Réservation : www.payasso.fr/ccb/mickeymitch + chez Cultura et à l'Office de tourisme

Lilian Renaud

Lilian Renaud terminera sa tournée "Dans un moment de bonheur Tour", chez lui, en Franche-Comté, au grand Kursaal de Besançon. Musicien-chanteur, il est le cinquième d’une fratrie de six enfants. C’est vers l’âge de six ans, repéré par son institutrice, qu’il découvre le plaisir de chanter. Elle était subjuguée par sa voix, ainsi sa classe fut son premier public. Ensuite, ce sont les copains qui le sollicitent ; il agrémente tous les déplacements vers le collège de ses interprétations de chansons, les textes et musiques qu’il composait déjà. Jusqu’à l’adolescence, sa culture musicale se construit principalement autour du rock (grâce à sa famille) ; à 13 ans, il constitue son premier groupe de rock, nommé Les Messagers. Par la suite, ses affinités clairement influencées par la folk (Cabrel, Dylan et Chapman) l’amènent à composer avec sa guitare sèche ses mélodies et écrire ses textes en français et en anglais. Il est alors très souvent sollicité et se produit dans les fêtes et salles de sa région. En 2015, il intègre la Music Academy International de Nancy. Lors de son premier jour, c’est Bruno Berbères, directeur de casting de l’émission The Voice qui l’écoute et tombe immédiatement sous le charme de sa voix. Il le convainc alors de tenter sa chance et donc de participer à l'émission TV. Vainqueur, il est alors propulsé sur le devant de toutes les scènes et enregistre deux albums en peu de temps. Fatigué de ce rythme effréne du showbusiness, Lilian Renaud fait une pause pendant deux ans, avant de revenir entourée qu'une équipe soudée et de confiance et de sortir son quatrième album Dans un moment de bonheur. Sa tournée a démarré en janvier 2022 et s'achèvera à Besançon le 6 septembre.

Réservation : www.payasso.fr/ccb/lilian + chez Cultura et à l'Office de tourisme

Les autres dates à retenir :