Un équipage de police en patrouille a croisé un véhicule roulant à vive allure sur le Boulevard Kennedy.

Lors des vérifications, il s’est avéré que le permis de conduire du conducteur avait été annulé, car il n’avait plus de point. Le jeune homme ne disposait pas non plus d’assurance pour son véhicule.Ce dernier a été saisi.

Le conducteur sera reconvoqué.