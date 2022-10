Corcelle-Mieslot : un accident entre deux véhicules fait deux blessés, dont un grave

Ce lundi 3 octobre, à 7 h 39, les sapeurs-pompiers du Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) du Doubs ont été appelés pour un accident de la circulation entre deux véhicules légers à Corcelle-Mieslot, sur la D486 en direction de Chaudefontaine.

Un homme de 52 ans est gravement blessé. Son pronostic vital est engagé. Un autre homme, âgé de 29 ans, a été légèrement touché. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Besançon.

15 sapeurs-pompiers et 6 engins des centres de Baume-les-Dames, Marchaux, Moncey et Besançon Est ont été mobilisés au plus fort de l’intervention.