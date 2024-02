Course des filles et garçons de café à Besançon : les inscriptions sont ouvertes…

"Cette année encore, les concurrents devront parcourir un itinéraire aussi vite que possible, tout en maintenant le contenu de leur plateau intact, tout ça sans jamais courir", précisent les organisateurs du comité des fêtes du Grand Besançon qui indiquent que la course est réservée aux serveuses et serveurs.

Si vous souhaitez participer à la course de garçon de café, prenez connaissance du règlement sur le site et de transmettre le dossier d'inscription rempli et signé par mail à comitedesfetesgrandbesancon@gmail.com

7 avril, jour du carnaval

Après la course des garçons de café, il sera possible de voir le défilé de chars et de groupes, fanfares et danseurs dès 14h30, place du 8 septembre à Besançon. Il est également possible de participer au carnaval en contactant par mail le comité : comitedesfetesgrandbesancon@gmail.com