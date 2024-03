Création d’un collectif de riverains en soutien au nouveau plan de circulation du Nord Est bisontin

Le 26 février 2024, des riverains issus du quartier du Point du jour-Chailluz se sont réunis dans un nouveau collectif afin de "contribuer à l'amélioration de la qualité de vie, du bien-être, et de la convivialité dans les quartiers de l’Est bisontin". Il vise entre autres à promouvoir la sécurité des usagers sur la route et réduire les pollutions sonores.

Officiellement créé le 26 février 2024, le collectif de riverains "Point du Jour- Chailluz" a pour but de "promouvoir la sécurité de tous les usagers de la route, la limitation de vitesse, la lutte contre la pollution sonore, la protection de l'environnement et la protection de la biodiversité, et le partage équitable des contraintes de circulation".

Le collectif dit également soutenir le nouveau plan de circulation proposé par la Ville de Besançon et l'agglomération du Grand Besançon, qui vise à "réduire les nuisances liées au trafic routier dans ce quartier". Il souhaite ainsi prolonger jusqu’au printemps, l’expérimentation du chemin des Relançons en sens unique du coté de Palente et du Point du jour qui sont limités à 30km/h.

"Renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble"

Gaetan Fouilhoux, membre du collectif, justifie cette mise en oeuvre pour mettre en place “un apaisement de la circulation”, car “plusieurs voitures se seraient retrouvés dans les jardins de certains résidents en faisant des accidents” ce qui aurait suscité la création du collectif.

Les membres ont également pour objectif de "dialoguer avec les autorités locales, les élus, les services techniques, et l’ensemble des riverains" afin de donner leur avis sur les "attentes du nouveau plan de circulation". Le collectif pense que ce plan permettra de "favoriser les modes de déplacement doux, comme la marche, le vélo, ou les transports en commun", et de "renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans les quartiers concernés". Et ce même si, les automobilistes sont désormais contraints de prendre la rue à sens unique. Un point soulevé lors du dernier conseil municipal pour Ludovic Fagaut, chef de l’opposition.