Dans le cadre d’une étude, le CHU de Besançon recherche 25 joueurs de poker en ligne

Les services de psychiatrie et d’addictologie du CHU de Besançon conduisent plusieurs projets portant sur les éventuelles prédispositions à la dépendance sans substance, parmi lesquels la dépendance aux jeux de hasard et d'argent et celle aux jeux vidéo, notamment en ligne.

L’étude Blunder porte sur les jeux d’argent en ligne. Pour la mener à bien, le CHU recrute des joueurs de poker en ligne afin de mesurer, par de l’électroencéphalographie haute-résolution (EEG-HR), leur activité cérébrale pendant deux jeux informatiques.

Identifier les sujets à haut risque de jeux pathologiques

L’EEG-HR est un examen indolore, dont le seul inconvénient est de salir les cheveux temporairement du fait de l’application d’une solution hydrique.

Les résultats de cette étude pourront permettre de mettre en évidence des biomarqueurs de la dépendance aux jeux d’argent en ligne. L’utilisation de ces biomarqueurs, en complément de l’évaluation clinique, permettra ainsi d’identifier facilement et rapidement les sujets à haut risque de jeux pathologiques. En améliorant la discrimination des joueurs présentant une dépendance de ceux ayant une activité de jeux non problématique, des stratégies de prévention et de prise en charge précoces et adaptées à cette population pourraient ainsi être proposées.

Un dédommagement de 85€

L’étude aura lieu au CHU de Besançon à l’hôpital Saint-Jacques, les volontaires devront se rendre disponible pendant une durée totale de cinq heures :

Informations sur l’étude, entretien avec un médecin et questionnaires (1h)

Enregistrement de l’activité cérébrale pendant que vous jouerez au jeu A (2h) puis au jeu B (2h)

Après les deux examens d’EEG-HR, les volontaires pourront bénéficier d’un dédommagement de 85€.

Les profils recherchés, 25 joueurs de poker en ligne masculins :

âgés de 18 à 40 ans

droitiers

ne présentant aucune pathologie neurologique ou psychiatrique

jouant exclusivement au poker en ligne

ne participant à aucune autre recherche biomédicale

ne consommant actuellement aucune substance psychoactive à l’exception du tabac et de l’alcool occasionnellement.

